图片版权 Getty Images Image caption 长江实业已经拥有多间澳洲基建公司的股权，范围包括供电、供水和天然气供应，覆盖澳洲大部份州份。（资料图片）

香港公司长江实业早前宣布计划收购澳大利亚最大的天然气管道公司APA，再次在澳洲引发有关外国企业操纵当地重要基建的忧虑，包括香港公司在“一国两制”下会否顺应中国当局的旨意行事。

长江实业早前发出通告，证实向APA提出收购对方所有股权，取得APA在澳洲的能源基建和投资的控制权，交易估计涉及130亿澳元（约95亿美元）。通告同时强调，目前尚未与对方达成任何协议，但多名澳洲官员已经抢先发话，指交易不利澳洲能源市场的竞争，更会“影响澳洲的国家安全”。

澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）执行主席詹宁斯（Peter Jennings）也在当地全国性报章《澳洲人报》（The Australian）撰文指，香港的主权在1997年移交中国后越来越受北京当局影响，认为香港公司执行决策时会顾及中国共产党的利益。

但专家向BBC中文表示，即使澳洲把基建卖给外国公司，法律仍然容许当地政府在某些情况重新接管它们，因此交易并不会影响澳洲的国家安全。

图片版权 XINHUA Image caption 李嘉诚早前已经把长江实业交给儿子李泽钜管理。

“一国两制”下的干预

詹宁斯在文章中指出，中国很明显地希望能影响设在香港的公司，因此长江实业虽然因为“一国两制”下不会“正式地”受到中国去年通过的《情报法》监管，香港的公司大多仍然会“顾全中国共产党”的利益。

詹宁斯以书面回应BBC中文查询时解释，他在《澳洲人报》的说法是引述香港教育大学香港研究学院副总监方志恒一篇2014年在《中国季刊》发表的文章撰写，指长江实业前主席李嘉诚等香港商人与中国政界和商界都有十分紧密的关系。

詹宁斯又指，英国外交部今年3月15日向当地国会提交《香港问题半年报告》，当中提及英国当局越来越担心香港的自主权受北京的压力，在香港的公司都会受影响，不只是针对长江实业。

图片版权 Reuters Image caption 现年89岁的香港首富李嘉诚今年三月宣布退休。

澳洲悉尼科技大学澳大利亚‧中国关系研究院副主任罗震（James Laurenceson）接受BBC中文采访时批评，詹宁斯的文章内容过于空泛，欠缺实质内容。他又指出，澳洲法律容许当地国防部在有“国家安全需要时”，接管任何资产，包括通讯和能源供应等基础建设。

他认为，如果澳洲国防部这个权力都无法减少私有化某一基建带来的影响，那么问题应是最初为何把这项基建私有化，而不是为何这项基础落入中国或其他外国的企业手中。

BBC中文曾向长江实业查询，发言人回应指澳洲监管当局正审议有关交易，目前不便评论。

图片版权 EPA Image caption 澳洲政府2015年否决长江实业和中国国家电网公司联手收购澳洲电力公司Ausgrid 股份的计划，财长莫里森当时指，收购计划不符合澳洲的"国家利益"。

长江收购计划有赢有输

澳洲政府早前据报以国家安全为由，禁止中国电信企业华为参与该国的5G网络建设竞标。当地国会在6月28日更通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。

《澳大利亚财经评论》（The Australian Financial Review）分析指，澳洲的外国投资审核委员会（Foreign Investment Review Board）大概会十分严格审视长江实业的收购计划。《澳大利亚财经评论》又报道，APA的高层人士在七月上旬会与一些美国和加拿大的投资基金洽谈，如果澳洲政府拒绝长江实业的收购计划，APA就会转跟美国和加拿大的投资基金交易。

APA拥有澳洲30条主要输油管的其中13条，另外分别拥有维多利亚州一半和南澳大利亚州所有供电网。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚国会星期四（6月28日）通过两项反外国干预的法案。

长江实业目前拥有多间澳洲基建公司的股权，范围包括供电、供水和天然气供应，覆盖澳洲大部份州份。长江实业过去数年在澳洲的收购计划有赢有输，其中去年成功以54亿美元收购资产管理公司DUET；但澳洲政府2016年曾否决长江实业和中国国家电网公司联手收购澳洲电力公司Ausgrid 50.4%股份的计划。

澳洲财长莫里森当时指，收购计划不符合澳洲的“国家利益”。中国商务部发言人反驳，澳洲的决定影响中国公司赴澳投资的积极性，对中澳关系产生不利影响。