“活不到领退休金的一天”：俄罗斯提高退休年龄引发抗议

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯反对派政治人物米托克辛（Sergei Mitrokhin）抗议调高退休年龄

俄罗斯周日（7月1日）有超过30个城市爆发示威，抗议政府调高退休年龄；反对者认为在新政下，一些俄罗斯男性将活不到领退休金的那一天。

俄罗斯政府在世界杯开锣日宣布，计划于未来10年逐步将男性退休年龄由60岁调高至65岁，女性在未来16年逐步由55岁调高至63岁。

根据世界卫生组织的数字，目前俄罗斯男性的平均寿命只有66岁（女性为77岁）；世界银行的数据则显示，只有57%的俄罗斯男性能活过65岁。在俄罗斯个别地区，男性的平均寿命更低至63岁。

2005年，当时已任总统的普京曾经承诺，只要自己担任总统，就不会提高退休年龄。被认为亲克里姆林宫的民调机构VCIOM公布，调整公布后10日，普京的支持度由6月14日的78%，大跌至64%。

这项建议仍待俄罗斯国会进行表决。

世界杯开锣日的坏消息

有批评人士认为，俄罗斯政府选择在世界杯开锣日前夕宣布有关举措，是因为这项政策极其不受欢迎，因此当局希望借世界杯的消息满天飞的时候，减轻宣布调高退休年龄的舆情反弹。

图片版权 Getty Images Image caption 世界杯举行期间，俄罗斯11个城市禁止示威

不少俄罗斯民众都是在观看开幕战——即俄罗斯以5比0大败沙特阿拉伯那一场赛事期间，得知这个消息；虽然国家队刚刚大获全胜，但这项政策仍在社交网络上引起一片不满之声。

世界杯举行期间，11座主办城市包括莫斯科、圣彼得堡、伏尔加格勒等地均严禁示威活动。但这项争议仍在俄罗斯全国约30个非世杯主办城市引发了示威。

据俄罗斯另一亲政府民调机构“社会意见基金会”（Public Opinion Foundation）调查显示，有八成受访民众反对调高退休年龄。

“斯大林时代”遗产落后世界？

政府方面称，俄国劳动人口不断萎缩，需要资助的退休人口则不断扩大，调整退休年龄有其必要。

图片版权 Reuters Image caption 俄罗斯总理梅德韦杰夫公布计划时称，此举能改善退休人士生活水平及平衡劳动市场。

男性60岁、女性55岁的退休年龄规定，是苏联时代的遗产，早在斯大林时代已有此规定，此后一直未改。支持调整的一方亦认为，这一规定低于经济合作与发展组织（OECD）任何一个成员国，已无法适应今时今日的市场经济。

目前，俄罗斯当局在退休金方面的资助，达整体GPA的2.5%。现时俄国全国有4000万名退休人士，分析指若不调整退休年龄，到2035年退休人口将达4,250万之众，人数超越在职劳动人口。

按政府现行政策调整，2035年俄国全国退休人口将缩减至3,500万。政府预期，2034年俄罗斯男性人口的平均寿命，将提升至74岁。

“对民众的掠夺”

在西伯利亚城市鄂木斯克（Omsk），约3000人上街示威，抗议调整退休年龄，全国约30个城市均有类似示威。示威者中，既有俄罗斯反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的支持者，也有工会、共产主义者及民族主义者；呼吁上街的组织中，不乏过往对普京政府支持的派系。

纳瓦尔尼在社交网站Instagram上批评，这项调整建议是“真正的罪行”：“这是以‘必要的改革’为名，对千万民众进行掠夺。”

在网上，有250万人参与了反对提高退休年龄的联署。

俄罗斯当地工会警告，一旦调高退休年龄，很多人可能活不到领退休金的那一天。

各国面对的难题

人口老化与退休金负担是不少国家都面对的问题。

日本、香港、台湾等地的退休年龄为65岁，美国、德国、法国、英国等地则为67岁；但这些地区的男性平均寿命均较俄罗斯长。

中国目前的法定退休年龄为男性60岁、女性工人50岁、女性干部55岁。

2015年，中国人力资源和社会保障部曾宣布将于2017年推出“延迟退休”方案，但有关方案至今未推出。