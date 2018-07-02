2018世界杯：英格兰队夺冠已非天方夜谭？

Image caption 英格兰队队长哈里·凯恩梦想他率队夺冠后出席记者会的光荣时刻。

英格兰队刚小组出线进入16强，英格兰球迷已快把酒吧喝空了。

英格兰的晋级路线图上，本来可能碰到的上两届世界杯冠军德国队和西班牙队都已经出局。

英格兰队/哥伦比亚队，瑞典队/瑞士队，克罗地亚队/俄国队，这六支队伍中，肯定有一支会在7月15 在莫斯科的决赛中登场。

在这六支队伍中，索斯盖特挂帅的英格兰队的世界排名仅次于瑞士队。

敢做梦了

回顾一下英格兰队令人沮丧的世界杯参赛历史，在屈指可数的小组出线后，进入淘汰赛阶段，迎头碰上的全是世界一流强队。

2010年、1990年、1970年，都是碰上了德国队。2002年、1962年，撞上了巴西。1999年，1986年与阿根廷冤家路窄。1954年与卫冕冠军乌拉圭狭路相逢。

这一次与以往大不相同。这六支可能杀入决赛的队伍中，只有英格队曾拿过世界杯（1966年在家乡父老面前），也只有瑞典队曾杀入决赛（1958年）

难道真是风水轮流转，今年到我家？从球迷到专家到媒体，开始谨慎而又难奈的憧憬英格兰队从莫斯科捧回世界杯。

7月2日，英格兰队将对阵哥伦比亚队。哥伦比亚队只有一次进入过四分之一决赛，在2014年上届世界杯。

如果拿下了哥伦比亚，英格兰队下一个对手是瑞士队和瑞典队之间的胜者，两者最好的世界杯战绩都是进入8强。

如果英格兰队能更进一步，半决赛上将遭遇克罗地亚队或东道主俄国队。

上一次克罗地亚队进入半决赛是在1994年，而俄国队自1991年苏联解体后，从未能小组出线，直到这一次做东。

图片版权 Getty Images Image caption 哥伦比亚队虽然已不像上届世界杯上那样生龙活虎，本届世界杯上的表现也忽高忽低，但英格兰队没有任何轻敌的理由和资本。

实力与运气

足球靠实力，但足球是圆的。捧回世界杯，运气也很重要。上一次最终捧杯的队伍在进入淘汰赛后一路没有碰上世界足球超级大国，还是在2002年。

德国队一路淘汰了巴拉圭、美国和东道主韩国队，在决赛上与巴西对阵。

而巴西淘汰了比利时、 英格兰和土耳其，最终在决赛上击败德国捧杯。

上三届世界杯的冠军，德国队和西班牙队已经打道回府，意大利队则没能入围。

本届世界杯剩下的夺标大热门，巴西队、 法国队和比利时队，都在晋级路线的另一支，英格兰队只有在决赛上才会与其中一支相遇。

别太激动

但是，别忘了我们在说的是英格兰队。在憧憬英格兰队捧杯的时候，要看到这样一个事实，英格兰队在本届杯赛上到目前只击败了突尼斯和巴拉圭。

也别忘了，自1990每年以来，英格兰队在淘汰赛阶段击败对手只有过两次。

对于索斯盖特执掌的年轻的英格兰队，梦想成真要从7月2日晚对哥伦比亚队开始。

哥伦比亚队不可小觑。上届世界杯上，许多足球解说员都不知道哥伦比亚队的10号的名字如何念。到那届杯赛结束时， 罗德里格斯 James Rodriguez 已经成了一颗国际球星。

从上届到本届世界杯的7场比赛，罗德里格斯一人攻入6球。

哥伦比亚队与英格兰的对阵，肯定会以罗德里格斯为核心。但是，从以往的哥伦比亚队排阵看，它不是像阿根廷或葡萄牙队那样，靠梅西或罗纳尔多唱独角戏。

哥伦比亚队虽然已不像上届世界杯上那样生龙活虎，本届世界杯上的表现也忽高忽低，但英格兰队没有任何轻敌的理由和资本。

英格兰队会在本届世界杯上走多远？先拿下哥伦比亚队再说。