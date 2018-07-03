图片版权 MOD Image caption 6月初英国从美国购买的4架F-35隐形战机从美国南卡莱罗纳空军基地飞越大西洋抵达英国

如果土耳其部署俄罗斯防空系统，美国就不会让土耳其得到F-35隐形战机。因为，如果土耳其既有来自北约的隐形机、又有来自俄国的防空雷达两种武器系统的话，F-35隐身技术就可能被泄密。

6月初，英国从美国购买的4架F-35隐形战机从美国南卡莱罗纳空军基地飞越大西洋抵达英国，月底（6月28日）这些部署在英国的最新隐形战机首次从诺福克（Norfork）空军基地起飞。

7月底或8月初，将有更多架英国购买的F-35战机从美国飞抵英国。英国目前已经购买了15架F-35B隐形短距起飞/垂直降落战机，英国计划总计购买138架这种洛克希德马丁公司制造的战机。

英国《每日电讯报》防务与安全事务记者多米尼克·尼科尔斯7月2日报道提醒，俄罗斯可能会得到英国隐形战机的秘密。美国担心土耳其购买F-35战机和俄罗斯的S-400地空导弹系统会产生安全问题。

美国警告说，英国部署最新的“隐形"战机对俄罗斯人来说可能不再隐形，因为，如果北约成员国土耳其能够同时购买F-35战机和俄罗斯的S-400地空导弹，那么新的隐形技术可能会泄露给俄罗斯。

矛与盾不可兼顾

美国参议员克里斯·范·霍伦（Chris Van Hollen)说，"我支持给土耳其先进的F-35战机，但是如果他们购买俄罗斯的S-400导弹防御系统我就反对（给土耳其隐形战机）。"他认为那样俄罗斯人就能够更容易地研究这种战机的能力，找到它的弱点加以利用。

图片版权 EPA Image caption 爱尔多安和普京修补两国关系的同时，美国和土耳其互相指责。土耳其指责美国为策划2016年土耳其未遂政变的教士提供庇护，美国指责土耳其是转移非法资金的中心。

《每日电讯报》报道，克里斯·范·霍伦为参议院通过的叫停向土耳其销售F-35战机的法案添加了一个附加条款：土耳其购买F-35战机就不能接受俄罗斯的S-400防空导弹。

俄罗斯的S-400地对空导弹被北约命名为SA-21咆哮者，自2007年俄罗斯军队就开始部署了这种导弹。S-400防空系统利用射程从40公里到400公里的不同类型的导弹，构成多层次防御。

英国伦敦国际战略研究院军用航空航天资深研究员道格拉斯·巴里（Douglas Barrie）对《每日电讯报》记者说，这是典型的苏联思维，"他们从很远就发射导弹，减少敌方飞机的数量。"远程导弹一般是针对加油机，空中预警飞机这类雷达截面比较大的飞机。

雷达截面比较小的飞机，诸如战斗机也不能免受导弹攻击。美国最新的隐形技术对于潜在敌手来说非常有价值。因此格拉斯·巴里认为，俄罗斯军方会对诸如F-35这类雷达截面比较小的飞机的细节十分感兴趣，诸如在S-400系统雷达上F-35的正面，侧面和后面在雷达上的反射信号如何。

格拉斯·巴里说，尽管土耳其做出承诺，但不能完全保证相关的雷达数据不落入俄罗斯之手，"任何信息都有很大的军事意义，同一个军队拥有两种系统有内在的风险"。

北约成立的"初衷"

英国财经媒体《商业内幕》报道说，S-400是现有的最先进的防空系统之一。设计目标是探测并击落像F-35这种西方的先进战机。

图片版权 AFP Image caption S-400防空系统利用射程从40公里到400公里的不同类型的导弹，构成多层次防御。图为部署在叙利亚俄空军基地的S-400系统。

上月初在美国参议院讨论阻止土耳其购买100架F-35战机问题时，英国财经媒体《商业内幕》报道说，如果美国阻止土耳其购买F-35战机，土耳其就会从俄罗斯购买苏-57隐形战机，成为第一个购买俄罗斯最新隐形飞机的国家。

除了F-35战机和S-400导弹问题，报道还罗列了土耳其和美国存在的其他外交争议。土耳其指责美国为策划2016年土耳其未遂政变的教士提供庇护，美国指责土耳其是转移非法资金的中心。

美国空军退休中将戴维·德普图拉（David Deptula）对《商业内幕》记者说，北约国家不愿意将俄罗斯武器编入北约的空中防御系统，因为这样会导致"技术转让，而且可能把F-35的尖端技术泄露给S-400系统"。

报道说，北约是针对俄罗斯成立的军事同盟，因此融入俄罗斯武器系统不符合北约的初衷，可能会让F-35这种历史上最昂贵的武器系统的优势丧失。

与此同时，印度决定投入60亿美元购买俄罗斯先进的S-400防空导弹系统也引起英国担忧。周日（7月1日）《每日快报》报道说，英国为帮助促进印度就业，开放市场和经济繁荣，每年在印度这个贫穷国家投资6000万英镑，但印度似乎决定斥巨资购买5套S-400防空导弹系统。

《每日快报》报道，印度巨资购买俄罗斯的先进的防空系统也受到来自美国的强烈反对。