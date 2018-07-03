图片版权 AFP Image caption 奥夫拉多尔反复重申："贪腐是政体糜烂的结果。我们确信无疑它不但是造成（墨西哥）社会与经济不平等的罪魁，也是暴力横行的祸首。"

年过花甲的长期左翼斗士，原墨西哥城市长奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador），历经十数载参选屡败屡战，终于在刚刚结束的墨西哥大选中修成正果，以超过53%的压倒优势胜出。他在支持者们欢呼雀跃中成为这个美国南邻数十年来第一位左翼总统。

尽管美国总统特朗普第一时间通过推特祝贺，奥夫拉多尔也第一时间表示不愿与美国为敌，国际观察人士仍然不乏有人通过盘点奥氏以往反美言论，惊呼美国后院或许又出了位查韦斯——墨西哥或成为新版委内瑞拉。也有不少墨西哥人对原本已被毒品、暴力和经济不景拖累已久的国家是否能承受一次"左翼革命"表示担忧。

BBC中文为您梳理奥夫拉多尔竞选期间的四大政论表述，以期帮助读者更好判断这位被称为"左翼版本特朗普"的墨西哥政坛新强人。

高举反腐大旗

奥夫拉多尔最受欢迎的，也是竞选期间最大的政策承诺恐怕非一旦当选便将强力反腐的承诺莫属了。

他曾反复重申："贪腐是政体糜烂的结果。我们确信无疑它不但是造成（墨西哥）社会与经济不平等的罪魁，也是暴力横行的祸首。"

他誓言当选之后将从国家基础建设招标和大型能源项目着手，强力铲除贪腐，即使"亲兄弟"犯罪也绝不姑息。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年墨西哥的暴力犯罪猖獗，超过犯罪高峰的2011年。

放弃缉毒打黑？

他的第二大变革承诺是全面叫停长期无效的"缉毒战争"和武装打击贩毒集团黑势力战略，并表示将考虑以全国大赦、宽恕毒枭以及对等谈判等方式来结束旷日持久"缉毒战争"。

自从前总统卡尔德龙2006年在美国支持下重启全面"缉毒战争"以来，墨西哥几乎已成为毒品暴力的同义词。光是2017年一年，墨西哥全国的谋杀案就累计29000起，其中95%未被侦破，绝大多数与黑社会毒品集团和毒品走私贸易有关。

修正对美关系

奥夫拉多尔的第三大承诺，也被认为有助他最终夺取压倒胜利的是他对美国特朗普政府的诸多诸如关税和边境问题的强硬表述。

比如，他发誓将让墨西哥成为一个政治和经济上都可以独立于美国的国家。他还许诺将修正墨美边境难民政策，决不向特朗普政府美国优先的大规模驱逐非法移民政策低头。

Image caption 美国总统特朗普第一时间通过推特祝贺。他说，他几年前就告诉奥夫拉多尔，他将成为墨西哥总统。

社会福利承诺

他的第四大承诺是通过国家调控振兴经济，并调整税收与财富分配政策；他甚至保证将把养老金"加倍"。

对于经济常年不振的墨西哥来说，提高老年人和社会底层人士收入的钱从哪里来对任何政府来说都被认为是一个巨大的问号。

兑现承诺可能性

有分析人士指出，拉美世界第二大经济体长期经济不景、暴力横行，民心思变，因此政治左转并不令人惊讶。不过，左转政治是否就能解决数十年累积下来的问题则谈何容易。

更有批评人士指出，奥夫拉多尔所提出的反腐、赦毒、抗美和社改四大承诺目前虽然还没有具体政策措施出笼，但上述一经承诺所针对问题均为冰冻三尺、触及墨西哥社会和政治制度与架构深层方方面面的痼疾，非有长期、统一、系统性改革是难以治愈的。而计划不周和考量不完全的"过激"做法很可能最终造成事与愿违的结果，使得墨西哥陷入更深的泥潭。

专家特别指出，尤其是在对美国关系层面上，墨西哥不比委内瑞拉，与美国直接有绵长的边境线，有着密不可分的社会经济联系，如果墨西哥选择硬碰硬回击美国重起北美自由贸易协定谈判和边境上全面遣返非法移民等政策，那对双边政治、经济和民间关系均将造成难以预见的巨大冲击。

图片版权 Reuters Image caption 年过花甲的长期左翼斗士，原墨西哥城市长奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador），历经十数载参选屡败屡战，终于在刚刚结束的墨西哥大选中修成正果，以超过53%的压倒优势胜出。

奥夫拉多尔人物简介