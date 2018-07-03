美媒揭露朝鲜秘密核计划 背后有甚么考量

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美国传媒早前报道，朝鲜似乎无视美朝在新加坡签署的协议，继续发展核武器。消息传出后，令外界怀疑朝鲜领袖金正恩是否真正有诚意履行与美国总统特朗普在新加坡签署的无核化协议。

这些报道引述美国情报部门的消息指，朝鲜目前仍然进行一系列的建设，包括升级核原料提炼设施。

这些报道主要指出，朝鲜正在升级在宁边的核原料提炼设施，同时在两个秘密设施加强生产核原料。

另外，报道又指朝鲜当局正在制造更多的弹道导弹发射车，也在扩大制造固态燃料推进器的生产线，这些推进器让朝鲜能更容易把导弹部署到不同的地方。

这些媒体报道大多引述美国情报圈子的消息和宁边设施的卫星图片，但许多知名的朝鲜事务分析人士都认为它们可信。

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜承诺半岛无核化，外界应否相信朝鲜的说法成一大疑问。

指控有多严重？

美国麻省理工学院政治学助理教授维平‧纳兰（Vipin Narang）认为，报道提及的活动都没有违反朝鲜和美国在新加坡签订的协议。

金正恩与特朗普在新加坡举行的峰会结束前，朝鲜当局只是同意逐步向朝鲜半岛无核化发展，双方目前仍然在磋商细节。

纳兰指出，美朝双方从来都认为这不会是单方面行动，也不会得到即时效果，因此金正恩“仍然可以继续使用这些已经建好的设施”。

但也有分析认为，这些报道损害了新加坡峰会的精神，也令外界怀疑朝鲜是否真正有诚意履行无核化协议。《外交家》（The Diplomat）杂志亚太事务编辑安吉特·庞达（Ankit Panda）留意到，金正恩在今年一月曾公开说“要继续发展导弹弹头和弹道导弹”，朝鲜正按他的指示行事。

图片版权 Reuters Image caption 美国情报组织向传媒透露有关朝鲜核计划的资料，可能是要对平壤表明美国在监察朝鲜无核化的进程。

美国传媒报道所透露的最重要消息是什么？

这些报道其中最瞩目的，是有关固态燃料的消息。如果朝鲜把这些推进器与导弹发射车结合使用，就可以在美国和韩国侦测到它们的动向前，发射导弹展开攻击。

最令人关注的是有关朝鲜秘密核燃料提炼场的报道。朝鲜目前只公开承认在宁边拥有核原料提炼设施，但外界一向都怀疑平壤秘密地在其他地方设有更多这种设施。美国全国广播公司（NBC）早前引述美国情报消息，指出平壤除了宁边，最少还在两个地方设有秘密核原料提炼设施。

纳兰指，朝鲜绝对可以关闭一些外界已知的提炼设施，同时“秘密地继续在外界不知道的提炼设施”工作，就能减少国际社会制裁带来的影响。

图片版权 KCNA Image caption 如果朝鲜把固态燃料推进器与导弹发射车结合使用，可以在美国和韩国侦测到它们的动向前，发射导弹展开攻击。

为何选择在这个时间发表报道？

美国传媒报道这些消息前，美国情报部门大概早就已经知道这些有关提炼设施和核原料生产地的资料，并在新加坡峰会前大概就已经向特朗普总统汇报。那么，美国情报部门为何现在才向传媒透露这些消息？

澳洲格里菲斯大学（Griffith University ） 亚洲研究院学者阿伯哈米安（Andray Abrahamian）认为，传媒获得十分多的资料，似乎是一次获官方批准的行动。

专家分析认为，美国官方选择在这个时间披露主要有两个原因。美国麻省理工学院政治学助理教授纳兰认为，其中一个原因是为了制衡美国白宫“任务完成”的说法，向外界显示朝鲜仍然具威胁。阿伯哈米安同意这个说法，认为此举有助向特朗普施压，令特朗普不会轻易放软针对朝鲜的制裁。

特朗普也可能亲自下令情报机构向传媒提供资料，以求向平壤施压。如果朝鲜知道美国掌握许多有关秘密核原料提炼设施的资料，就能迫使平壤承认这些设施确实存在。

庞达认为，美国向来的做法是首先让朝鲜主动公布提炼设施的资料，美国情报机构就会根据朝方提供的资料与自己的情报对比，这样能立刻看到朝鲜的公布有没有诚意。“现在，我们向朝鲜表现出我们知道这些秘密设施确实存在，我们要看看朝鲜是否选择正式承认它们的存在。”

这样施压有效吗？

最大的问题始终是，美国用这种方式向朝鲜施压能否奏效，而美国媒体的报道似乎显示朝鲜计划维持自己的核子和弹道导弹打击能力，甚至继续生产这些武器。

纳兰认为，朝鲜大概已经计算到中国不会再向朝鲜施加严厉制裁，而美国在没有中国的帮忙下不可能维持这种制裁。他说，金正恩已经成功抵御特朗普的“全力制裁”政策。