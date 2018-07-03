2018世界杯：内马尔“赢得巴西心惹烦世界人”

图片版权 Getty Images Image caption 内马尔被墨西哥后卫踩了一下后满地打滚，像触了电门，嚎叫不止。

7月2日巴西对墨西哥一场进军八强争夺战，巴西队2:0淘汰墨西哥。内马尔自己攻入一球，助攻再下一城，奠定胜局，功不可没。

媒体的笔墨和球迷的吐沫都洒在内马尔身上也是自然。

但是，人们指指点点的不是内马尔如何球技精湛鹤立鸡群，而是他的一碰就倒，一倒就满地打滚，一滚就做痛不欲生状。

巴西《环球报》的大标题或许相当精确地抓入了人们的情绪反应：《内马尔：赢得巴西心 惹烦世界人》。

“肯定是内马尔”

图片版权 Getty Images Image caption 报道世界杯的BBC体育记者阿雷纳说，他一下看不清出了什么事，但他身边的一位德国记者脱口而出："肯定是内马尔"。

何至于如此？我们还是回放一下引起争议的那一刻。

比赛只剩下20分钟，巴西1:0领先，墨西哥队全力出击试图扳平。突然，比赛停住了，场上队员，替补队员，双方教练，裁判和工作人员一拥而上围做一团。

报道世界杯的BBC体育记者阿雷纳说，他一下看不清出了什么事，但他身边的一位德国记者脱口而出：“肯定是内马尔”。

果然是他。从反复回放的慢动作画面看，墨西哥的后卫拉永场边捡球时踩到了内马尔的脚踝。

从电视画面上看，拉永的确是踩了内马尔一下。踩得有多重？电视画面上看似乎只是碰了一下，但感受只能是被踩的人知道。

内马尔的反应是强烈的。满地打滚，不是慢慢扭动，而是急剧翻滚，像触了电门，嚎叫不止。

“足球的耻辱”

墨西哥队主教练奥索里奥赛后不点名的指责内马尔在球场上"演戏"，打乱了墨西哥队的进攻节奏。

奥索里奥说："比赛因为某些人的表演被打断的次数太多了。因为一个队员让比赛时间浪费了那么多，这让足球运动蒙羞，也给球迷和青少年运动员做了一个不好的榜样。足球是强者的表演，是男人间的战斗，不是让小丑演戏。"

虽然不指名，但人们都知道奥索里奥说的是谁。

图片版权 Getty Images Image caption 社交媒体上，有人把内马尔的"经典翻滚"标号，让网友打分："按内马尔的尺度你今天感觉如何？"

“内马尔尺度”

内马尔是当今世界上身价最贵的球员，本届世界杯，在梅西、罗纳尔多回家后，他也可以说是场上剩下的头牌球星。

但是，在欣赏内马尔球技的同时，有关他一再“假摔”的指称和争议也如影随形。

社交媒体上，有人把内马尔的“经典翻滚”标号，让网友打分：“按内马尔的尺度你今天感觉如何？”

内马尔对这些批评指责不以为然，说这不过是想把他拉下场。

内马尔说：“我不在乎对我的批评，甚至也不在乎对我的赞扬。我来这里是要和我的队友们一起赢得胜利”。