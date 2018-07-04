从法国黑帮大佬出逃盘点史上著名越狱阴谋

图片版权 EPA Image caption 法国动用3000警力捉拿越狱出逃的雷杜安·法伊德。

这两天，一宗发生在法国北部的罪犯越狱案，轰动世界，成为人们茶余饭后的热议话题。

这起越狱案之所以如此扣人心弦，是因为这个罪犯设计的逃亡计划与美国好莱坞大片中的剧情相比毫不逊色。

据说，这次越狱的关键人物——法国臭名昭著的黑帮头目雷杜安·法伊德，是好莱坞电影迷。他最喜欢看的，是犯罪惊悚片。

46岁的法伊德，在2010年的一次未遂抢劫行动中，杀死一名警察，被判刑25年

图片版权 EPA Image caption 黑帮头目雷杜安·法伊德，是好莱坞电影迷。他最喜欢看的，是犯罪惊悚片。

话说法国时间7月1日，三个手持冲锋枪高度武装、带着蒙面头套的人劫持了一架直升飞机和飞行教练。

他们逼迫飞行教练将直升飞机停在监狱的大院里。其中一人看守飞机，另外两人扔出烟幕弹 ，用砂轮角磨机破门而入，进到监狱的会客室中。而当时法伊德正在那里与兄弟见面。

就这样，法伊德第二次成功越狱。而他的第一次越狱，是在2013年。

当年他被押往监狱不到半小时，就制服了四名监狱看守，用他们做掩护，炸开几道监狱大门后逃脱，逍遥法外半年后才被警方抓获。

法国司法部长妮科·贝娄贝特说，法伊德在本次越狱之前一定经过精心策划，甚至可能动用了无人飞机，侦查监狱内部的情况。

图片版权 AFP Image caption 希腊罪犯瓦斯里斯·帕勒欧科斯塔斯两次用直升机成功越狱。

希腊“罗宾汉”

世界各地的罪犯动用直升机越狱的案例不少，其中好几起发生在法国。

不过，与法伊德的戏剧性越狱相似的，是希腊罪犯瓦斯里斯·帕勒欧科斯塔斯（Vassilis Palaiokostas）的两次直升机越狱策划。

帕勒欧科斯塔斯在希腊官方和民间有截然不同的形象：这个希腊的头号通缉犯，因为劫富济贫被很多人视为“英雄”，甚至为他留下“罗宾汉”的美名。

他因为打劫银行、绑架富商勒索巨额赎金，被判处25年徒刑。他利用直升飞机在2006年和2009年两次越狱出逃，至今仍然下落不明。

如今，希腊当局仍然悬赏100万欧元要将他捉拿归案。

花生酱计划

2017年8月，在美国阿拉巴马州，12名囚犯用花生酱迷惑了刚刚入职的监狱看守，逃出监狱大门。

囚犯们将花生酱涂在了监狱出口大门的一个数字上，让这个还不熟悉监狱情况的监狱看守开门，谎称让他们进入另一个牢房。

实际上，这道门是监狱的出口。囚犯离开牢房后，又利用囚衣和毯子钻过铁丝网，成功越狱。

不过天网恢恢，他们通通很快被抓回监狱。在外逍遥最长时间的只有一人，他两天后也被捉拿归案。

墨西哥毒枭

世界上最有名的越狱行动，出自墨西哥毒枭华金·古兹曼 （Joaquín Guzmán）。

2001年，据报他躲在监狱的洗衣篮里被偷运出监狱，在外逍遥了13年后才被墨西哥当局于2014年抓回。

但2015年7月，他再次越狱。他在监狱淋浴间挖了一个洞，下到地下一条1.5公里长的隧道。隧道里有照明装置，通风系统和特制的摩托车轨道。

让墨西哥当局更加难堪的是，他从淋浴间消失的那一刻，被监狱的闭路监控电视拍到，但却没有被监狱看守及时发现。

古兹曼出逃几个月后才被抓获，后引渡至美国，目前被关押在美国的监狱候审。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年，古兹曼被抓获后带往墨西哥城。

巴西毒贩

2012年，39岁的巴西毒贩罗纳尔多·斯尔瓦也成功越狱。

他用的方法是“移花接木”：他与来探视的妻子换了衣服后，乔装成女人混出了监狱。

为了成功出逃，他把胡子刮得干干净净，还涂上了口红。可是，他唯一没有想到的是准备一双合脚的高跟鞋。

他穿着高跟鞋摇摇晃晃，还没走到监狱附近的公共汽车站，就被人发现押回了监狱。

被警方带回监狱后的斯尔瓦拍下了这些照片。

图片版权 Brazil Civil Police Image caption 监狱长说，斯尔瓦的妻子穿着男人的短裤离开了监狱，但坚持自己没有参与逃跑越狱计划。

缩骨遁身术

韩国罪犯赵盖博（Choi Gap-bok）是瑜伽高手，2012年他的越狱手法让世界惊呼：原来还有这样的脱身方法。

身高170公分，体重52公斤的赵盖博从牢房的送饭窗口逃出，而这个窗口只有15公分高，45公分长。

调查人员说，他用了不到一分钟时间从窗口逃出，身体柔软“就像是条八爪鱼”。

赵盖博越狱6天后被抓回。之后他被关进的牢房，没有送饭窗口，只有一个放饭的小格子。

图片版权 Getty Images Image caption 用假人做掩护的阿尔卡特拉兹岛越狱计划。

美国加州“恶魔岛”

世界上最有名一次越狱发生在1962年，地点是美国加州旧金山附近。

位于这里的阿尔卡特拉兹岛，被当地人称为“恶魔岛”，是当时美国防守最严密的监狱：四面环海，监管极为严密。

1962年6月的一天早上，监狱看守发现约翰·克拉伦斯、安格林·克拉伦斯两兄弟和另一个囚犯法兰克·莫里斯不在囚室里的床上睡觉。

他们三人把假人摆在床上迷惑看守，通过监狱的通风管道，用自制的筏子离开了小岛。

然而，他们此后的生死下落至今是个谜。

美国联邦调查局最后作出结论说，他们三人可能在渡海出逃时被淹死，但是至今在联邦调查局的网站上仍然有这一案件的信息，呼吁公众为缉拿他们提供线索。