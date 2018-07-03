图片版权 AFP/ROYAL THAI NAVY Image caption 受困九日，13人全部生还

泰国12名少年足球队员及教练被困于泰北清莱府的“睡美人洞”（Tham Luang Nang Non）九日后终由搜救人员寻获；不过泰国军方称，他们可能还要等约四个月，才能脱离险境。

由于睡美人洞内水位很高，男孩们未必懂得游泳更不谙潜水，无法自行潜水离开，钻洞拯救亦有很大难度；泰国现时正值雨季，要到九、十月才结束，受困者可能要等上四个月，待积水退去才能离开。

洞内水位仍在不断升高，搜救人员潜水将粮食及补给运到足球队受困位置，并尝试连接电源及电话线，让这群男孩可以向家人报平安。

千人搜救队

上月底，失踪者的单车在睡美人洞口被发现。

12名年龄介乎11至16岁的泰国少年与25岁的球队教练在6月23日失踪，相信他们是在天气仍然干燥时进入了睡美人洞，进洞后却因突降暴雨而被困。

军方派出多名潜水员、以及潜水机械人进洞，同时使用工业用水泵试图降低水位，但由于雨势不断，抽水工作成效甚微。

此次搜救行动共动员了超过1,000人参与，包括泰国海军潜水员、三名英国顶尖洞穴潜水员及美军人员，中国、缅甸、老挝及澳洲亦有派员参与。

被困九日后，搜救人员于本周一（7月2日）在离洞口四公里的一小片地势较高的位置，发现失踪的13人。

睡美人洞是泰国第四长的洞穴，是个庞大、复杂的洞穴网络，搜救人员要在几乎全黑的情况下，小心游过大堆尖石及窄弯。从洞口到受困者所在地，潜水来回需要三小时。

找到男孩们的英国潜水员

受困多日后，12个男孩与教练最先听到的，是英国潜水员沃兰顿的声音。

“你们有多少人？”沃兰顿问道。 “13个，太好了⋯⋯没事了，还会有很多人来，我们先到，之后还有很多人会来。”

你的器材不支持播放多媒体材料 潜水员发现13人的一刻

来自英国的洞穴潜水员约𨌺·沃兰顿（John Volanthen）、理查德·斯坦顿（Richard Stanton ）及罗伯特·哈柏（Robert Harper），均是经验丰富的洞穴潜水员，他们受泰国当局邀请，在男童失踪三日后抵达并参与救援工作。

中国民间组织亦派出两队洞穴搜救专家，到清莱协助搜救。

拯救困难

虽然已被搜救人员找到，但男孩们与教练目前很难离开洞穴。

最快捷的方法是潜水离开，但即使是经验丰富的潜水员，要在混浊、黑暗的洞穴积水中潜行，避过洞中尖石，也已十分困难，遑论没有任何潜水经验的受困者。

而由于岩层非常厚、加上洞穴上方没有铺设道路，大型机械很难运送，钻洞抽水或救人的难度非常高；13人所在的位置与地面之间的岩层厚达800-1000米，要从外面确认位置进行钻探也很难。

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目前，搜救人员仍在洞外寻找其他入口。

军方公布称，男孩们可能要等待洞穴积水退去，才能安全离开，但可能要等上四个月，到雨季结束为止。

在没有食物的情况下受困九日，男孩们的健康情况堪忧，泰国当局已安排具潜水能力的医护人员进洞，为受困男孩检查身体及医治可能出现的不适。

牵动人心

13名受困者的命运，牵动全泰国人民的心，数以百计民众志愿协助搜救工作。

搜救人员发现受困者的消息传出后，泰国社交网站上一片庆祝与感恩之声。