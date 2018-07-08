世界杯跟生孩子撞车 球星们的两难抉择

图片版权 Reuters Image caption 英格兰队队长哈里·凯恩的第二个孩子估计7月出生，球迷贴心建议万一赶上比赛无法回英国，他可以在脸书上看产房直播，球迷们也可以去替他照顾产妇。凯恩怀里抱着的是女儿艾薇。

世界杯赛事正酣，对参赛球员来说，比足球更重要的事可能不多，自己的孩子出生可能是其中之一。

这两件事同时发生的概率并不大，但若是赶上了，就得做决定， 是留在赛场还是去产房见证孩子的降生。

本届世界杯面临如此揪心纠结的球员还不少。

法比安·德尔夫（Fabian Delph）

英格兰队中锋，妻子预产期是6月30日，英格兰1-0 输给比利时之后他就从俄罗斯飞回英国陪伴临产的太太娜塔莉。这是他俩的第三个孩子。

主教练加雷斯·索斯盖特(Gareth Southgate )批准他请假，理由是"人们都说进世界杯踢球一辈子就一次机会，可你这一辈子里就这一天这个孩子出生。"

他还说："人生在世，有些事确实比足球更重要"。

英国小报《太阳报》引述索斯盖特透露，德尔夫给娜塔莉买咖喱和其他各种有催产效果的东西吃，加速进程。

不过，英格兰对哥伦比亚那场扣人心弦的比赛，他缺席了。

图片版权 PA Image caption 法比安·德尔夫在英格兰1-0败给比利时后请假飞回英国陪伴待产的太太

哈里·凯恩（Harry Kane）

英格兰队队长，这段时间可能在祈天求神，千万不要让自己在世界杯赛期间作这样的决定。

他的未婚妻凯蒂·古德兰（Katie Goodland）没去俄罗斯助威，因为他们的第二个孩子估计会在7月份出生。

球迷们显然很不希望看到哈里缺席世界杯。不少人给他提建议，可以在孩子出生时看脸书直播，还有人自告奋勇到时候去替他伺候他的未婚妻。

布雷尔·恩博洛（Breel Embolo）

瑞士队球员，在小组赛间隙抽空飞回家去迎接女儿的降生，然后又赶回俄国，赶上了7月3日对瑞典的小组赛。

那场比赛瑞士1-0败给瑞典。

不过，对恩博洛来说最重要的那个来回是他人生"最美好的24小时"。

安德里亚斯·格兰奎斯特（Andreas Granqvist ）

瑞典队队长，第二个孩子比恩博洛的孩子出生晚了一点，就在7月3日迎战瑞士那一天。

他没有临阵缺席。头天晚上被问到如何决定，他说自己"全身心扑在明天的比赛，我太太很坚强的。"

那天，他带领瑞典队击败瑞士小组赛出线。

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两难全的遗憾

世界杯之外，其他项目也有国际大赛跟生孩子撞车的情况。有时当爹的只能选择参加比赛。

世界职业飞镖锦标赛冠军罗伯·克劳斯（Rob Cross）2017年参加资格赛期间第三个孩子出生，他错过了。

他解释说："是她坚持要那样的。我说孩子出生时我会赶回去，她说不要。"

让他减轻内疚的是，"他们知道我飞飞镖都是为了他们，一切都是为了让他们生活得更好。"

图片版权 PA Image caption 英国残奥赛跑金牌得主戴维·威尔（David Weir）在里约残奥会时为了不误比赛错过了第四个孩子的降生，抱憾不已

也是去年，南非板球队队长法夫·杜·普莱西斯（Faf du Plessis）第一个孩子出生，为此他没参加英国洛德板球场首场测试赛。南非队那次败给了英格兰队。

残疾奥运金牌得主戴维·威尔（David Weir）2016年参加里约残奥会期间第四个孩子出生，他错过了那个重要时刻，事后倍感内疚。

他接受英国《每日电讯报》采访时承认："我觉得自己都不像个男人。我应该在她身边的，她是在生我的孩子。"

根本没有选择

当然，女运动员遇到生孩子的事，根本就没有选择。

2017年，澳大利亚网球公开赛，塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）战绩辉煌，但因为9月份生孩子就错过了温布尔登。不但错过了网球界最重要的赛事之一，她分娩时还差一点丢了性命。

不过，她生完孩子迅速反弹，重回温网，仍旧咄咄逼人之势。

再早几年，2014年，奥运冠军杰西卡·恩尼斯-希尔（Jessica Ennis-Hill）怀上第一胎，被迫退出在格拉斯哥举行的英联邦运动会。

当时她心情很复杂，承认这件事"太出乎意料"，"彻底打乱了"她的2014年规划。

图片版权 Getty Images Image caption 塞琳娜·威廉姆斯为了生孩子耽误了温网大赛，但产后迅速恢复，重返赛场，一路过关斩将

图片版权 Getty Images Image caption 安迪·穆雷和妻子金·希尔斯的头生子出生时正值澳网公开赛，好在没有耽误他参赛

两全其美的幸运儿

在这方面，幸运儿也不少，其中就数那些侥幸躲过这种残酷的非此即彼选择的运动员运气最好。

2016年，安迪·穆雷（Andy Murray）公开说，如果他和太太金·希尔斯（Kim Sears） 的头生子决定提前降临人世，他就准备中途退出澳网公开赛。

"要是错过了孩子出生的时刻，那即使赢了澳网公开赛我也会很失落，"他当时这么说。

最后，他打入决赛，挑战卫冕冠军德约科维奇失败，之后立刻飞回英国，在女儿索非亚降生前感到太太身边。

2014年，网球名将罗杰·费德勒（Roger Federer）也有相似的纠结时刻。他已经公开表示准备放弃法网公开赛，就为了妻子临产时能陪在她身边。

当时他对记者这么说 ："我参加的网球赛够多了，错过一次比赛或一局比赛对我来说没什么影响。"

然后他那次参赛了，但没能打入四分之一决赛。