朝鲜经济建设会从哪里开始

图片版权 EPA Image caption 金正恩日前携夫人李雪主（后排绿衣）视察朝鲜化妆品厂时提出，要用现代化机器替代手工劳动。

“特金会”后，朝鲜去核一直是国际社会关注的焦点。然而在朝鲜国内，宣传的重点早已转移到经济发展上来。最近一段时间，朝鲜在经济领域动作频频，与中国、韩国交流不断。朝鲜对经济发展到底有何计划？哪些产业会最先发展？或许从最近几天的动向中可以看出一些端倪。

连续三天报导金正恩视察 走访中朝边境工厂

6月30日至7月2日，朝鲜媒体连续三天报道了金正恩在中朝边境生产现场视察的消息。据朝中社等官方媒体报道，金正恩三天分别前往平安北道薪岛郡、新义州化妆品工厂、新义州纺织厂以及新义州化学纤维工厂视察工作。

从报道上看，金正恩对薪岛郡和化妆品厂的工作比较满意，提出要将薪岛郡打造成朝鲜化学纤维原料基地，要求化妆品厂将产品比照世界著名品牌，指示工厂用现代化设施取代手工劳动，并提出在平壤开设新义州生产的“春香牌”化妆品专卖店。

而在新义州纺织厂和化学纤维厂，金正恩对两座工厂的工作提出批评，指责纺织厂干部和职工一味从材料、资金匮乏上找理由，不反思通过科技提高生产，批评化学厂近年未完成全年生产计划，对此“表示痛心”。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜媒体报道称，金正恩对新义州化学纤维厂及纺织厂的工作表达不满。图为金正恩视察新义州化学纤维厂。

外界普遍认为，金正恩在这些地方的视察透露出朝鲜意在加强与中国的经济合作。薪岛郡与新义州与中国辽宁省丹东市相邻，是中朝经济合作的前线。

其中薪岛郡内拥有黄金坪经济区，中朝两国原计划共同开发建设，但2012年后相关工作中断至今。至于新义州则是中朝贸易的中心地带，2017年韩国《中央日报》曾有报道称，新义州与丹东之前的贸易往来占据中朝贸易额的70%。

朝鲜经贸副相访华 期望与中国多领域合作

7月2日上午，朝鲜对外经济省副相具本泰抵达北京进行访问。韩联社称，具本泰此行与中国官员就两国在农业、铁路、电力、能源等领域的合作进行磋商。

韩联社表示，具本泰此次访问可能是为落实金正恩第三次访华时双方达成的共识。朝方可能请求中国援助其轻工业，促进双方能源合作，缓解朝鲜电荒。

朝鲜对中国的请求可能还远远不止这些。日本《读卖新闻》7月1日引用匿名人士消息表示，金正恩6月第三次访华时，曾请习近平帮助放宽对朝制裁。报道称习近平当场作出回应，将为此尽最大努力。目前这一消息没有其他信源证实。

图片版权 AFP Image caption 中国是朝鲜最重要的贸易伙伴，也是朝鲜的主要盟友。图为中国丹东的中朝友谊桥，桥的另一端便是朝鲜新义州。

不过分析人士对此并不意外。国际危机组织（International Crisis Group）东北亚高级顾问康明凯（Michael Kovrig）认为，朝鲜对中国援助的必要性有深刻认识。“朝鲜会持续向中国请求，游说联合国放宽对朝制裁，增加对朝鲜的金融援助和投资贸易，”他向《南华早报》表示。而中国辽宁社科院朝鲜半岛研究中心主任吕超则对同一媒体称，中国也会持续支持朝鲜经济建设，同时为朝鲜摆脱联合国制裁提供帮助。但二人均表示，虽然中国支持朝鲜争取放宽制裁，但应该不会逆国际社会与联合国意愿而行。

朝鲜半岛新经济构想

朝鲜的经济合作对象不仅有中国，还有韩国。

4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境板门店会面时，文在寅将一个USB亲手交给了金正恩。韩国官员表示，装在那个USB里的，是文在寅的朝鲜半岛“新经济构想”。

图片版权 AFP Image caption 4月会面时，文在寅向金正恩提出“朝鲜半岛新经济构想”。

根据文在寅的构想，如果金正恩愿意弃核，韩国愿意帮助朝鲜修建铁路、电厂，还提出连接韩朝铁路及公路。目前，双方已经为实现这个构想迈出第一步。

据韩国媒体报道，朝韩双方已分别于6月26日、28日召开铁路合作部门会议及公路合作部门会议，就相关工作达成初步共识。当然，在朝鲜无核化的大前提下，目前尚未出炉任何具体动工计划。

“他会安全，会高兴，他的国家会富起来”，“特金会”前，特朗普曾隔空向金正恩传递这样的信息。现在，一些事情已经起了变化。