泰国山洞救援奇迹：受困的孩子会否留下心理阴影

你的器材不支持播放多媒体材料 泰国山洞救援奇迹：受困的孩子健康状况良好

被困在淹水岩洞中的泰国少年足球队及教练，受困九日才由搜救人员发现，但他们目前健康状况良好。

泰国海军发布了一段新影片，显示孩子们目前状况良好；在录像片段中，孩子们裹着保暖毯，逐一笑着介绍自己，做了泰国传统的合十问候手势。

“他们的心理状态都很稳定，这太好了，”参与救援工作的比利时潜水员雷曼南特斯（Ben Reymenants）向法新社表示：“幸运的是，他们的教练一直保持清醒，让孩子们聚拢在一起以保存能量，这救了他们的命。”

目前，救援陷入了困局：要想离开洞穴，孩子们要学会潜水，并在一片漆黑能见度近零的混浊积水中游出，否则就只能等待积水被抽走或退去。但由于泰国正值雨季，这可能要等上数月。

现时食品不再是问题，孩子们也得到了医生的照料，但长期困在黑暗的洞穴之中，对他们的心理健康有何影响？

救援困难

发现受困者的翌日，高能量食品及止痛退烧药等必须药品，已送到孩子们的手上。

“我们将会运送足够的粮食进去，至少够吃四个月，并训练13个受困者潜水，与此同时会继续抽出洞内积水，”泰国军方声明引述海军方面表示。

泰国官员称，受困者大部份没有受伤，只有个别受困者状态较虚弱或有轻微损伤，目前已有一名医生及一名护士进入洞内为他们治疗，并鉴定他们是否适合移动。

此外，潜水员亦运送了大量氧气樽及一些灯光设备入洞，准备在孩子所在的洞室设立简单的基地。

泰国海军两名潜水员亦将留在该洞室陪伴受困者。

心理素质

伦敦国王学院儿童及青少年心理学家安德亚·丹尼斯（Dr Andrea Danese）解释，短期而言，遇上这种会带来创伤意外的孩子，会变得惊慌、好动及情绪化。

但在这次事件中，长期被困的孩子是属于同一个集体、即同一个足球队，丹尼斯相信这对他们的心理状态有“保护”的作用。

美国弗吉尼亚州瑞奇蒙大学教授唐纳森·R·福西思（Donelson R. Forsyth）亦持同样看法。

“一些过往案例显示，一个群体会集合彼此的资源共同求存，群体共同存活的机会是较高的，尤其是有组织的群体。”福西思说。

图片版权 Facebook/ekatol

过往有很多同类事件，如2010年，智利一群矿工就曾受困地底70日，但此次事件的独特之处在于，受困的绝大部份是孩子。

丹尼斯指出，要协助孩子们接受目前的处境，成人扮演的角色相当重要：不论是与孩子们一同受困的教练，还是前往救援的潜水员及医护人员。与孩子沟通时，“清晰”与“诚恳”非常重要，能尽量减少潜在的创伤风险。

“最重要的是，得告诉孩子们，这之后将发生什么。”丹尼斯强调，任何“不确定性”都会对孩子长期的心理健康有负面影响。

此外，成人亦应鼓励孩子说出心中感受，而非掩藏情绪。

有什么长期影响？

对受困者而言最大的挑战，是洞穴中几乎全黑的环境。

牛津大学昼夜节律神经科学教授罗素·福斯特（Russell Foster）指出，没有足够光线去分辨昼夜，受困者的生理时钟会渐渐失衡。

这不只会影响他们的睡眠规律，也会祸及他们的情绪、消化系统及其他身体机能运作。

但福斯特相信，救援人员将会运入灯光设备，模拟外间的日夜，这个技巧在智利矿工营救行动中亦有使用。

即使最终获救离开，受困于洞穴之中的经历，相信会长时间伴随这群孩子。

美国波士顿大学公共卫生学院院长盖立（Sandro Galea）指出，经历过这种创伤的孩子，“很可能出现中长期情绪问题”，包括抑郁、精神紧张及创伤后遗。

盖立估计，受困者当中有三分一到一半会出现心理健康问题，但只要提供适当协助，是可以康复的；但在洞内这段期间，受困者彼此之间的关系、以及他们与外界的联系，对他们的长期康复而言至关重要。