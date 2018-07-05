不为人知的星球大战幕后：角色被厌恶 演员险轻生

图片版权 Alamy Image caption 加加· 宾克斯是电影史上最多人唾骂的角色之一

《星球大战》系列中饰演来自星球“纳布”（Naboo）的加加·宾克斯（Jar Jar Binks）的演员阿梅德·贝斯特（Ahmed Best）披露，当年角色饱受影迷痛恨，令他一度想过寻死。

参演1999年公映的《星球大战 I：魅影危机》时，贝斯特年仅25岁，为外星人加加配音及进行动态捕捉。这是贝斯特演员生涯中第一次参演好莱坞大制作。

可是，全球影迷与媒体对这个角色的回响十分负面。

加加· 宾克斯成为星球大战系列中，最受影迷讨厌的角色，影评人则批评贝斯特的演绎太卡通化，是讨好孩子的失败尝试，更有人质疑这个角色的加勒比海腔英语，是在影射并丑化中美洲人。

贝斯特日前在推特谈及自己19年前的感受。他没有直接提到《星球大战》，只贴出了与儿子的一张海旁合照，并写上：“到明年便是20年了，当时承受的媒体攻击，到今天仍影响我的事业。这就是我当时差点了结自己生命的地方。”

“到今天，这段经历仍令我难以启齿。我活下来了，这小家伙是我生存下来的礼物。”

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这段剖白引来大批影响及《星战》剧组的鼓励。

在《星战》第五、六集中为尤达大师配音的法兰克· 奥兹（Frank Oz）表示自己“很爱加加· 宾克斯”：“我一直不明白为什么大家对他这么苛刻，他是个很好的角色。”

一些电影业界人士则指出，贝斯特的故事正好提醒观众，演员出演不同角色只是工作的一部份。

“想指责演员时，请记得这段诚恳的剖白，”美国电影编剧拜仁·爱德华·希尔（Bryan Edward Hill）在推特上写道：“有人创造出你不喜欢的东西，他们并没有伤害到你。”

图片版权 Alamy Image caption 1999年的阿梅德· 贝斯特

贝斯特此前曾向媒体透露，因为加加· 宾克斯一角收到过死亡恐吓。 “也有人会走过来对我说：‘你摧毁了我的童年。’对一个25岁的年轻人而言，这很难承受。”

《星球大战》主创佐治·卢卡斯（George Lucas）多年来一直为加加· 宾克斯辩护，指他是受迪士尼的高飞狗启发而创作的角色，亦强烈否认这个角色有丑化其他种族的用意。

“你怎么可以拿个橙色的两栖类外星人，说他其实是个牙买加人呢？”卢卡斯1999年曾向BBC表示：“这完全荒谬。相信我，加加绝对不是根据牙买加人的形象创作的。”

“有些星战迷不喜欢喜感配角，想《星战》好像《魔鬼终结者》那么强硬，对一切与孩子气有关的东西感到不满，变得武断。”

2015年，卢卡斯被问到自己最想做哪一个《星战》角色，卢卡斯略带嘲讽地笑着回答：“加加· 宾克斯。”