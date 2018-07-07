BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第27周，中美贸易战正式开打，它将如何影响全球经济成为关注焦点，BBC中文全面解析贸易战冲击波；泰国本周有两个救援事件让人牵肠挂肚；海航集团董事长王健在法国照相时意外跌死；另外世界杯赛事也渐入高潮，八强赛事备受瞩目。

1. 美中开启"史上最大贸易战" 冲击波全面解析

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美中两个世界最大经济体之间的贸易战正式打响，美国开始向中国价值340亿美元的产品征收25%关税，而中国也向美国340亿美元商品加征25%的关税进行回击。

中美贸易纠纷未有缓和迹象，双方似乎无意谈判，美国总统特朗普表示，两周内会有另外160亿美元的中国进口货被徽收关税，不排除会追加更多，甚至乎向5千亿美元货品征收关税。中方表明不会向威胁低头。

有分析指，中国未使出”杀手锏“，中国可能会以官僚主义屏障，针对美国在华企业，或是以消费群体助战。

2. 海航集团王健之死 轰动海内外的焦点原因

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海航集团董事长王健在法国照相时意外跌死，警方称死因无可疑，但事件引起各界关注。

3. 2018世界杯八强战：你需要知道的一切

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俄罗斯世界杯进入八强赛事，到底今届谁会捧杯呢？你又有多了解这八强队伍？一个美国记者尝试用一个朋友的证件混入世界杯球场，然后她就体验了一下圣彼得堡球场地牢里的拘留所……看看这些故事吧。

世界杯精选：

4. 泰国溶洞救援：前海军潜水员丧生后的挑战与选项

泰国本周有两个救援事件让人牵肠挂肚。首先，泰国12名少年足球队员及教练被困于泰北清莱府的"睡美人洞"，九日后终由搜救人员寻获；不过他们还未脱险。军方已从洞穴中抽水，但如果不能让水位持续下降，将面临两个完全不同的选择：要么教孩子们使用潜水设备，要么在洞中等几个月，直到雨季结束。泰国前海豹突击队员萨曼在协助救援被困溶洞的少年足球队员及教练时因氧气用尽而死亡。这显示救援工作仍面临巨大挑战。

7月5日，一艘载有中国游客的船只在泰国普吉岛附近海域倾覆，造成多人死亡和失踪。BBC泰语记者引述泰国官员称，目前已找回33具遗体，尚有23人失踪。中国驻泰国使馆称，已经向泰旅游体育部长提出交涉，要求泰方争分夺秒、竭尽全力搜救。

5. 《海阔天空》25年：超越时代的黄家驹绝唱

香港乐队Beyond成员黄家驹逝世25年，留下的《海阔天空》从一首流行曲，演变成一首不同人有不同意义的经典作品。