麻原彰晃被处决 日本奥姆真理教影响依旧

图片版权 AFP Image caption 日本最高法院在2006年驳回麻原彰晃的最终上诉，维持判处死刑。

日本东京地铁沙林毒气事件发生23年后，被指策划袭击的日本奥姆真理教教主麻原彰晃和六名成员被处决，为这件震惊日本社会的案件划上句号。

他们周五（7月6日）在东京一个拘留所被绞刑处决，成为13名与案件有关的奥姆真理教成员当中，第一批被处决的成员。

奥姆真理教也已经分裂成两个组织，但它的影响至今仍然存在。

画上句号

1995年3月20日，麻原彰晃被指指示奥姆真理教成员在东京地铁施放沙林毒气，造成13人死亡。麻原彰晃另外也曾策划1994年在长野县松本市发动沙林毒气袭击，造成八人死亡，600多人受伤等案件。

东京地铁的袭击后，日本当局拘捕多名涉案的奥姆真理教高层成员，最后一人在2012年才被拘捕。麻原彰晃当年五月被捕，他在2004年首次被定罪。他的代表律师多次上诉，指麻原彰晃患有精神病，并不适合接受审讯。日本最高法院在2006年驳回麻原彰晃的最终上诉，维持判处死刑。

日本当局通常会在法庭完成处理一宗案件所有审讯，才会执行死刑。日本最高法院今年一月驳回最后一名涉案的奥姆真理教成员的上诉，象征所有案件已经审结，因此麻原彰晃首次被定罪后14年，他才被处决。

图片版权 Reuters Image caption 麻原彰晃等六名日本奥姆真理教成员在东京拘留所被处决。

“罪有应得”

奥姆真理教结合了佛教、印度教、基督教等宗教的元素，宣言世界末日即将到来，只有它的“教徒”才能幸免于难。

一名不愿公开姓名前奥姆真理教成员接受日本传媒访问时忆述，自己仍然是大学生时，已经受真理教吸引，甚至把吃饭的钱省下来，捐给真理教，最终在1987年正式成为一名成员。

他十分踊跃参加真理教的活动，最终成为它的媒体发言人。他的父亲经常劝告他尽早离开真理教，但他反而公开指责父亲。《日本时报》引述这名成员说，他跟他父亲当时的关系十分恶劣，因为真理教的教义令他相信自己父亲所讲都是“又邪恶又没有意义的话”。这名前成员又说，真理教的成员大都认为自己信奉和效力真理教是一个自主的决定，但其实他们已经被“洗脑”，令他们自觉地作出这些决定。

他认为那些涉及毒气袭击被日本判死刑的奥姆真理教成员是“罪有应得”。他说，那些成员都是受麻原彰晃指示犯案，但“他们杀了人是个不争的现实，日本纳税人的钱不应用来养着他们”。

图片版权 AFP Image caption 奥姆真理教更名为Aleph，之后更分裂成两个组织，但影响仍然存在。

影响依然

奥姆真理教东京地铁毒气事件后，改名为“Aleph”。奥姆真理教骨干中，唯一被判无罪释放的上佑史浩2002年宣布就任Aleph教主。而随着麻原影晃的三个女儿长大，教会内权力斗争加剧，2007年Aleph分裂，上佑史浩带领63人离教，宣布另组“光轮”教会。

日本宪法有保障宗教信仰自由的规定，因此这两个组织仍然存在，但受警方严密监控。

奥姆真理教的影响仍然持续，更散布到外国去。俄罗斯警方在2016年分别在莫斯科和圣彼得堡扫荡25个据报与奥姆真理教有联系的地方，扣留10人。俄罗斯官员当年透露，他们相信奥姆真理教在当地有约30,000名信徒，更向这些信徒施压，要他们捐献金钱。

另外，东欧国家黑山共和国（Montenegro）在同年三月驱逐了58名怀疑与奥姆真埋教有关系的外国人，当中有日本人、白俄罗斯人、乌克兰和乌兹别克斯坦人。