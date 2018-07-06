普吉岛翻船几十人遇难 揭示泰国旅游安全隐患

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周四（7月5日），一艘载有中国游客的船只在泰国普吉岛海岸附近倾覆，造成多人死亡和失踪。

泰国《民族报》和《泰国头条日报》指死亡人数达40人，法新社引述官员称，有21人死亡，救援人员并见到在船内有逾10具尸体。

法新社报道，这艘载有105人的“凤凰号”船只不顾天气警示从普吉岛出海，遇上了5米高的大浪，在安达曼海翻覆。这艘船上大部分乘客是中国游客。内地媒体《南方周末》报道，船上一些乘客来自浙江海宁海派家具有限公司，他们7月3日从杭州前往普吉岛旅游，然后通过网上旅游公司订购出海船票。

泰国派出了直升机和海军潜水员进行搜救，陆续打捞了多具尸体。泰国海军表示，“凤凰号”已经沉入到海面下40米。普吉当地官员诺拉法特（Noraphat Plodthong）对记者表示，失踪者可能困在船内，暂时未收到有人在海上漂浮的报告。

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周四晚间，一些幸存者呆在普吉岛的一个码头，有的人哭了，还有人看起来十分茫然，仍然穿着救生衣四处走动。

除了“凤凰号”之外，还有一艘游艇在同海域倾覆。这艘游艇上有35名游客，5名船员和一名导游。船上多数人已经获救，但仍有两人失踪。

中国驻泰国使馆称，已经向泰旅游体育部长提出交涉，要求泰方争分夺秒、竭尽全力搜救。

泰国旅游安全隐患

近年来，泰国是最受中国游客欢迎的出境游国家之一。根据中国旅游研究院和携程旅游联合发布的《2017年中国出境旅游大数据报告》，去年有980万人次中国人赴泰国旅游，占泰国接待全球游客数的28%，曼谷则是最受中国游客青睐的国外城市。

但是，泰国的旅游安全隐患不可小觑，当地陆路交通和水上事故频发，尤其是雨季游客较多的地区。

图片版权 Getty Images Image caption 周四，一艘载有中国游客的船只在泰国普吉岛海岸附近倾覆

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根据世界经济论坛发布的《2017年全球旅游业竞争力报告》，在136个国家和地区中，泰国在安全方面仅列118名。

中国驻宋卡总领事馆发布的2018版《中国公民赴泰南安全旅游手册》显示，中国游客在泰南地区交通和溺水事故频发。2017年，235名中国游客在泰南地区发生交通事故，其中8人死亡；49名中国游客因涉水事故死亡。泰南地区指的是泰国春蓬府以南的14个府，包括旅游胜地普吉岛、苏梅岛、攀牙湾等。

中国驻宋卡总领事馆建议游客谨慎租驾摩托车、汽车，选择正规经营的旅行社和船公司，出海前多关注天气情况，参加涉水项目全程穿戴救生衣。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来，泰国是最受中国游客欢迎的出境游国家之一

熟悉泰国旅游情况的香港旅游专栏作家胡慧冲对BBC中文表示，许多游客在外地旅游时高估了自己的能力，比如水性不好还去玩出海浮潜丶潜水，或者电单车技术一般却租电单车攀山越岭，往往会造成事故。

胡慧冲建议游客，适当评估自己的能力，不要冒险行动，也要随时留意天气情况。

近年来中国游客在泰国发生的部分安全事故：

2018年2月，一辆载有8名中国游客的面包车从泰国普吉前往攀牙途中撞上一辆货车，泰国司机和1名中国游客死亡，7人受伤。

2018年1月，泰国皮皮岛海域一艘快艇发生爆炸，导致27名中国游客受伤。

2017年7月，3名中国游客在普吉不顾风浪警示下海游泳，其中2人溺亡。

2017年7月，一辆载有32名中国游客的大巴在泰国普吉翻车，2人遇难，24人受伤。