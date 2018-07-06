美中开启“史上最大贸易战” 冲击波全面解析

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美国周五（7月6日）开始向中国价值340亿美元的产品征收25%关税，两个世界最大经济体之间的贸易战正式打响。

中国商务部称，美国“发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战”。美国东部时间6日凌晨12点01分，美国关税清单生效。中国以向美国340亿美元商品加征25%的关税进行回击。

这只是贸易战的开始。今年早些时候，特朗普下令美国向中国价值500亿美元的商品征收关税，中国表示将回之以同等规模关税。这次生效的340亿商品清单是其中的第一部分，专家预计，这场贸易战会继续升级。

对中美有何影响

特朗普声称，对中国征收关税旨在停止“以不公平方式将美国的技术和知识产权转移给中国”，同时保护美国就业。但在真正的贸易战中，很难说谁是赢家。

渣打银行中国首席经济学家丁爽向BBC表示，关税可能会对一些产业起到保护作用，但两国消费者将为此付出更高代价，且双方关税清单中打击的产业将会承受损失。从中国来看，主要是航空航天、电子通讯、人工智能等受惠于政府政策的产业，而对于美国，第一轮中受打击的主要是农业和汽车行业。

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中国央行货币政策委员会委员马骏表示，目前阶段的贸易战对中国经济影响有限，双方500亿元的关税清单可能会使中国GDP增长削减0.2个百分点。

丁爽认为，除贸易方面的考量，更难评估的是信心缺失造成的影响，其中最主要体现在股市反应上。根据《纽约时报》统计，截至上周，中国股市较1月高点已下跌超过20%。

这场摩擦的重点并不仅仅局限于贸易。宏利金融（Manulife）首席经济学家格林（Megan Greene）认为，贸易只是两国紧张局势中的"小插曲"，其本质问题是两国在多个领域争夺领导权的较量。“贸易战不能使他们真正达到目的，但是一种刺探对方的方式，”她对BBC说。

双方清单重点

美国清单：

共涉及1102个项目，价值约500亿美元。

清单分两部分。第一部分有818个项目，这些项目在4月清单中已出现，价值约340亿美元，于7月6日起征税。

第二部分为新增的284个项目，价值160亿美元，主要包括半导体、电子、塑胶等产品。美国称这些产品受益于“中国制造2025”等产业政策。这一部分清单将接受公众审核，具体生效日期未定。

与4月相比，新清单移除了平板电视、医学用呼吸仪器、空调组件等商品，但仍会针对汽车行业。

中国清单：

涉及659项商品，价值约500亿美元。

清单也分两部分。第一部分有545项，价值约340亿美元，包括农产品、汽车、水产品等，7月6日起征税。

第二部分价值160亿美元，具体实施时间另行公告。

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台湾与韩国会“尤其脆弱”？

根据路透社报道，目前没有证据显示中美在最后阶段进行任何谈判。这意味着可能事态短期内不会有好转。“我不认为任何一方会在这个关键问题上让步，事态只会越来越恶化，”格林也是如此认为。

鉴于这是全球规模最大的连个经济体，这场争端中难免会有双方的其他贸易伙伴受到冲击。丁爽指出，台湾与韩国可能会在中美贸易战争“尤其脆弱”。

他解释称，这是因为台湾与韩国位中国对美出口提供了很多中间产品，同时也处在美国对华出口的产业链中。“这就像给打击了两次，”丁爽向BBC中文称。“这是按照总体情况来说，不是针对第一轮清单，但如果是全面贸易战，这两个经济体很容易受到双向影响。”

关键在于美国承受力

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这场贸易战会发展到什么地步？这个现在还很难讲。但特朗普表示，500亿清单中剩余的160亿清单将会在两周内生效，如果中国继续报复，将考虑对中国价值5000亿美元的产品征收关税，这大约相当于去年美国从中国的进口总额。

这对中国经济带来的影响变会大得多。此前曾有分析显示，如果美国完全停止从中国进口商品，中国GDP将下滑3个百分点。

丁爽认为，如果关税清单超过500亿，美国面临的困难也会加大。此次500亿的清单已经经过不断论证，以为将美国损失减到最轻，如果规模继续扩大，美国付出的成本必然会上升。

他表示，鉴于中国对经济外需的依赖度大于美国，此次贸易战中中国的损失会更大，但接下来的走向可能取决于美国的承受损失能力有多强。随着贸易战逐渐发展，对日常生活、选举版图及美国经济的影响日渐凸显时，谈判应该会重新开始。

几乎可以肯定的是，不管贸易战是否会终结，中美之间的摩擦还将继续。“双边的矛盾会持续存在，因为这不仅仅是贸易的问题，更多是战略对手的问题，所以美国还是会尽可能的在科技等领域采取投资、出口的限制，来放慢中国赶超的步伐，”丁爽说。