泰国溶洞救援：前海军潜水员丧生后的挑战与选项

图片版权 Poom Pui Image caption 前海豹突击队员萨曼星期四进入溶洞参与救援，他在回程时缺氧窒息，失去意识。

泰国前海豹突击队员萨曼（Saman Gunan）在协助救援被困溶洞的少年足球队员及教练时因氧气用尽而死亡。

萨曼星期四进入溶洞，在可能的救援路线上放置潜水气瓶；他在回程时缺氧窒息，失去意识。萨曼被同行的潜水队员带出，但无法使他复苏。

清萊府副府尹表示：“他在回来的路上没有足够的氧气用”。

泰国官员在新闻发布会上表示，男孩们躲避洪水的溶洞氧气含量已降至15%，通常的水平是21%。

12名年龄介乎11至16岁的泰国少年与25岁的球队教练在6月23日失踪，相信他们是在天气仍然干燥时进入了“睡美人洞”，进洞后却因突降暴雨而被困。7月2日，在被困的第十天，搜救人员在离洞口四公里的一小片地势较高的位置，发现失踪的13人。

图片版权 EPA Image caption 对经验丰富的潜水员来说，洞穴也很危险。

“洞内情况很糟糕”

因缺氧丧生的退役海军潜水员年龄38岁，喜欢跑步和骑车。他近日为参加营救活动而重新归队。

泰国皇家海军海豹突击队指挥官阿帕恭少将表示，“洞内情况很糟糕”，“在放置氧气瓶返回的路上，海军上士萨曼昏迷了过去。他的伙伴试图给他急救，但他没有反应。我们把他带到第三营地，并再次给他进行急救，但他仍然昏迷不醒”。

萨曼是泰国当局两星期前开始营救行动以来的首位丧生者，说明营救被困溶洞的青少年足球队员的危险性。

阿帕恭少将表示，将在营救这些青少年时采取更多的预防措施。

阿帕恭少将说，营救行动将继续下去，并确保不出现恐慌，“我们也不会停止行动，不会让战友白白地牺牲”。

目前在溶洞外有约上千人参与营救行动，包括海军潜水员、军方人员和民间支援者。

有足够的氧气吗？

泰国当局表示，人们担心男孩们和教练被困的溶洞内氧气含量出现下降。

清萊府府尹纳隆萨表示，参与救援的工作人员正在消耗溶洞内的氧气。

当局试图为溶洞架设长达五公里的电缆，以便向洞内输送氧气。

救援方案有哪些？

被困男孩目前定期获得食物和医疗照顾，不过天气预报称周日将有强降雨，让人们再度感到担心。

当局正研究可将全部被困人员带离险境的最佳方案。泰国官员强调，不打算拿孩子们生命冒险。

军方已从洞穴中抽水，但如果不能让水位持续下降，将面临两个完全不同的选择：要么教孩子们使用潜水设备，要么在洞中等几个月，直到雨季结束。

等待选项听上去好像可行，不过会有另一个危险：山坡上流下来的雨水和溪流可以完全淹没整个溶洞。

阿帕恭少将说：“开始时候，我们以为孩子们可以在那里待很长时间......但现在情况发生变化，我们时间有限”。

可以通过潜水脱困吗？

带有专业呼吸设备的救援潜水员需要通过一系列被水淹没的溶洞，才能抵达被困男孩。而男孩们也得经过同样方式，才能潜水才能离开。

泰国副总理巴逸表示，救援人员正在教男孩们如何游泳和潜水。

救援人员希望给男孩们戴上全面罩潜水镜，并沿着溶洞水道安装潜水线和压缩空气瓶，并可能用发光棒照亮潜水路径。

图片版权 AFP/Royal Thai Navy

有人认为潜水脱困是极其危险的方案，但英国潜水专家表示，目前得优先考虑的是，在雨水将更多洪水和垃圾带入溶洞之前让他们尽快脱困。

“溶洞潜水集团”的格拉斯表示，他希望男孩们能够获得全脸罩潜水镜和轻便潜水服，并学会使用潜水脚蹼。

格拉斯说，救援人员应当告诉他们不要屏住呼吸，使用潜水脚蹼慢慢划水，并轻轻地呼吸。

格拉斯说，根据男孩的身材大小，他们可以自己携带一个压缩气瓶，或者由救援潜水员替他们携带。

图片版权 AFP Image caption 对于潜水初学者来说，全脸面罩更好掌握。

图片版权 Thai Navy Seals Image caption 有人认为潜水脱困是极其危险的方案。

“每个男孩至少会有一到两名救援潜水员陪同照顾，以确保他们不会恐慌”，他说。

男孩们也可能被拴在一个潜水员身上，以免他们在快速流动的黑暗水道中迷路。

“这些男孩都很年轻，这点很有利。当你年轻的时候，你会感觉自己所向披靡，他们会把这视为一种冒险，”他说。

他们每次可在水下呆10到15分钟，这取决于有多少通道被淹。但是回到入口处的旅程可能需要一段时间才能走过狭窄的空间。

救援人员总共花了11个小时，才经过被淹的通道，完成一去一回的往返旅程——去程逆流潜水六个小时，返程顺流潜水五个小时。

原地等待水位下降

被困13人可以等待水位下降。在等待期间，当局可通过潜水员定期向被困者运送食物和其它必需品。当水位下降后，他们步行就可安全脱困。

当局加派抽水机，24小时不间断抽水，目前抽水速度能使水位每小时降低一厘米。

图片版权 Getty Images Image caption 当局加派抽水机，24小时不间断抽水。

图片版权 EPA Image caption 救援人员试图钻孔以排出洪水。

但是无论他们抽出多少水，山坡上流下来的雨水和溪流很快注满溶洞，当季风降雨到来时，被困13人所在的空间可能完全被淹没。

清莱府府尹那荣萨（Narongsak Osottanakorn）说，在溶洞的洪水面前，营救行动正争分夺秒。

他表示，大家最担心的是天气。大家都在算，如果下雨，还剩多少时间，还有多少天和多少小时。