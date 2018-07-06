英伦再现神经毒剂 俄国间谍案续篇朴朔迷离

图片版权 facebook Image caption 两人是在上周末出现中毒症状的

英国埃姆斯伯里（Amesbury）小镇一对伴侣上周六（6月30日）接触神经毒剂后昏迷，目前两人仍住院接受治疗，病情严重。

英国政府目前肯定，两人所接触的神经毒剂与早些时候俄罗斯双面谍斯克里帕尔父女中毒案的相同。他们的症状也与斯克里帕尔父女一样。

斯克里帕尔父女今年3月份在距离埃姆斯伯里不远的萨利斯伯里（Salisbury）遭受神经毒剂攻击。

英国政府科学家对BBC表示，此次这对伴侣可能是用手接触到神经毒剂污染物后中毒的。污染物可能丢弃在密封容器中。

受害人是谁

这对受害人分别是45岁的罗利（Charlie Rowley）和44岁的斯特奇斯（Dawn Sturgess）。

图片版权 Getty Images Image caption 大约有100名侦探参与调查

罗利（男）和斯特奇斯（女）都是当地的普通居民，没有什么特别背景。

罗利的兄弟马修对BBC描述说，罗利是个大好人，可以为你做任何事。

斯特奇斯据悉有3个孩子，她的好友形容她"有爱心、关心他人"。

斯特奇斯的朋友还说，她"从来没吸过毒"。之前，在罗利和斯特奇斯刚刚入院时曾有传言说，他们可能使用过毒品。

罗利和斯特奇斯上周六双双昏倒，被送进医院接受抢救。先是斯特奇斯出现症状，罗利则是在数小时之后。

诺维乔克是什么

导致他们中毒的毒剂为诺维乔克（Novichok）。诺维乔克俄语的意思是"新来者"（newcomer）。它属于一组比较先进的神经毒剂。

图片版权 Getty Images Image caption 这种神经毒剂毒性高，可以通过皮肤接触吸收

诺维乔克是前苏联在1970和1980年代研发的神经毒剂。这种毒剂可以是液体形式，但主要是固体形式，可以被磨成极细的粉末。

诺维乔克"纯度高、性能稳定、不会被天气腐蚀"。这种神经毒剂可以阻断从神经到肌肉的信息传导，导致抽搐、呼吸困难、呕吐。很多时候可以致死。

据信，俄国从未向禁止化学武器组织申报过诺维乔克。

警方在怎样调查

英国警方不认为罗利和斯特奇斯是人有意袭击的目标。但相信他们可能是在埃姆斯伯里或是萨利斯伯里接触到神经毒剂的。

Image caption 当地街景

英国内政大臣山吉·贾维德（Sajid Javid）表示，这对伴侣可能是在没有被清理过的、毒害斯克里帕尔的地点碰到了毒剂。

目前，大约有来自英国反恐警察网络的100名侦探参与此案的调查。当地共有5处地点被警方封锁。

英国和俄国政府怎么说

贾维德呼吁俄罗斯政府解释"到底发生了什么"，他还说，"我们不会因为威胁我们安全的行为退缩"。

贾维德表示，最新一起中毒事件的神经毒剂和袭击俄国双重间谍斯克里帕尔父女的毒剂相同，但他补充道，目前并不清楚它们是否属于同一批毒剂。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈诺娃（Maria Zakharova）敦促警方不要被"肮脏的政治游戏"牵着鼻子。

她说，她相信伦敦将不得不向俄罗斯道歉。

俄罗斯媒体也关注了这一事件。俄国一家报纸在一篇报道中说，"英国没能力确保其公民的安全"、把"一切都归咎于"俄国。