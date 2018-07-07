沉没70多年 再有德军二战“王牌”重见天日

图片版权 usaf/wikimedia commons Image caption 这艘编号U-966的德国潜舰1941年与盟军战机和船潜对战一整天，潜舰严重受损，水兵被迫弃船逃生。

潜艇在第二次世界大战期间是德国军队令人闻风丧胆的武器。一艘德军潜艇在第二次世界大战期间，被盟军的船舰和战机围攻了一整天，潜艇受严重损毁，德国水兵被迫把它炸沉逃生。70多年后，三名潜水员终于找到它们的位置。

这艘德军潜艇编号U-966在1943年完成在大西洋的任务回航，驶至西班牙西北部对面海面时，被盟军军队截击。双方爆发海战，美军的战舰和英军的轰炸机向U-966投下深水炸弹。

德国水兵用防空炮还击，还成功击落英军一架水上战机。海战持续了一天，U-966严重受损，水兵最终被迫弃船逃生，并把潜艇炸沉。大部份船员获西班牙渔民救起，回到岸上。U-966的船长沃尔夫斯（Eckehard Wolf）据报在1944年11月用假名登上前往德国的飞机，回到祖家。

图片版权 Courtesy: La Voz de Galicia Image caption 找到这艘潜艇的潜水员说，潜艇所在的海域地形复杂，天气也经常十分恶劣。

潜水员找到的德国潜艇名为Gut Holz，在德国海军服役只有十个月。他们六月在位于深约24至26米的海床找到潜艇的残骸。

其中一名发现U-966残骸的潜水员阿比莱拉（Yago Abilleira）是一名海军历史学家。他透露，这艘潜艇的碎片散落的范围十分大，沉没的海域地形复杂，天气也经常十分恶劣。他又说，德国水兵当时面对“十分绝望”的环境，因为他们当时已经被盟军的战机重重包围。西班牙传媒又引述他指，潜艇的残骸是个战争坟场，他不会向外界公布残骸的确实位置。

这三名潜水员下个目标，是那架被U-966水兵击落的盟军战机残骸。

图片版权 Eduardo Losada Image caption 潜艇的残骸散落的范围十分大，这是潜艇其中一块碎片。

图片版权 Eduardo Losada Image caption 潜艇的残骸位于深约24至26米的海床。

第二次世界大战期间，德国的潜艇（又称为U Boat）是德国军队其中一项最强劲的武器，它们击沉了许多盟军的军舰和补给舰。

德国潜艇之间利用暗号通讯，令盟军完全无法得知它们的活动。盟军1941年3月在挪威对面海域截获一般德国渔船，在船上找到两部德国通讯密码机和解码书，他们才开始破解德国潜艇间的通讯。

西班牙在“二战”期间宣称中立，但外界普遍认为领袖佛朗哥将军（General Francisco Franco）曾经帮助纳粹德军。西班牙和德国这种关系，让获救U-966的水兵能顺利返回德国。

图片版权 Getty Images Image caption 英国皇家空军的解放者（Liberator）参与盟军与U-966潜艇的对战。

第二次世界大战期间被击沉的德军潜艇是许多探索任务的目标。其中最著名的是编号U-3523的潜艇，它在纳粹德军1945年5月向盟军投降时，据报被英国空军击沉。

U-3523是德军当时的新型潜艇，可以无间断地从德国潜航到南美洲。外界一直无法找到它的残骇，因此有传言指，它当时载着纳粹德国政府的黄金、甚至领袖希特勒，成功逃到南美洲。

研究员今年四月在丹麦对面水域找到这艘潜水艇的残骸，令传言不攻自破。研究员认为，外界一直无法找到它的残骸，是因为报称击沉了它的英国航空员报告的位置，与实际沉没的位置相差约九海里，搜寻工作多年来集中在错误的地方。