泰国潜水员沙曼：倒在为受困少年运送氧气的路途中

图片版权 AOT BIKE CLUB Image caption 沙曼（中）是自行车骑行爱好者，他在此次营救行动的一次潜水过程中身亡。

“我是他多年的运动伙伴。他是一个无私的人，总是喜欢照顾别人。他工作非常投入。”一名前同事兼好友这样形容海军士官长沙曼（Saman Kunan）。

38岁的沙曼是一名泰国潜水员，他在参与营救被困在泰国一个洞穴中的12名少年足球队员和一名教练的行动时失去了生命。

洞穴地底下的通路被水淹没，沙曼当时的行动是在地下通道的两个点之间运送氧气——由于距离很远，要分阶段完成。

在运送氧气之后，在“睡美人洞”（Tham Luang）的岩洞网络中离开是一段长达五个小时的潜水，沙曼在此过程中失去了知觉。

他的潜水搭档将他拖了出来，试图为他急救，但是没有成功。

强壮而有活力

士官长瑟里（PO Saeree Ruangsiri）是沙曼在海事学校的同学，两人曾一起参加极限运动。

他向BBC泰语部记者表示，沙曼是“一个开朗的人，工作总是很认真”，“我在新闻发布会之前两个小时听到了这个消息，我很震惊，很伤心”。

据瑟里介绍，沙曼已婚，但没有子女。

BBC还采访了沙曼过去的教练查龙（Chalong Panpong）中尉。

“我接到电话的时候很震惊，”查龙中尉说，“他是个非常强壮的运动家，这真的难以置信。”

“他是我的学生，他在训练学校上过两年课，毕业之后加入海军陆战学校。我是在那里认识他的。”

“然后他学习潜水。在这之后，他在海军特种部队工作过一段时间，之后离职去机场和一些朋友一起工作。”

查龙说：“他来自依善（位于泰国东北的一个贫穷地区），喜欢交朋友，总是照顾别人。他非常强壮，喜欢参加高强度的运动，比如铁人三项之类。他是一个充满活力的人。”

图片版权 O2Max Triathlon Team Image caption 沙曼是一个狂热的运动家，曾在数次运动竞赛中取胜

查龙中尉还表示，沙曼在好几次体育竞赛当中赢过。

参与此次行动的沙曼在泰国机场当保安。

泰国机场官方网站称，沙曼是被委派与海豹部队一起参与营救行动的15个工作人员之一。这15人多数是有相应技能的退役军人。

沙曼的朋友瑟里说：“现在，我在等待海军陆战队的朋友给消息。相信遗体会运回梭桃邑（芭提雅附近的一个海军基地），因为他的家人离那里近。”