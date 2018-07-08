泰国营救被困少年 溶洞与中国文化渊源

图片版权 Getty Images Image caption 泰国12名少年及其足球教练受困的溶洞"睡美人洞"（Tham Luang）长达10公里，在一个国家公园里，属于旅游景点，过去也曾有游客被困。

泰国正在将困在一个旅游洞穴里的12名少年及其足球教练逐一救出。BBC泰语部介绍事件及溶洞的云南文化传说背景。

2018年6月23日，12名11岁至16岁的泰国少年足球队员和他们的1名25岁的助理教练进入泰国北部清莱府一座国家公园内的洞穴"睡美人洞"（Tham Luang），结果被困洞内。

他们失踪一周后这一事件引发全球关注，两名英国潜水员应泰国官方请求加入搜救，7月2日晚最先找到了13名被困人员。

为什么这些孩子会被困到一个需要潜水10多个小时来回才能抵达的溶洞深处？为何他们失踪被困多天仍能生存？这个溶洞有着什么样的文化传说与云南相关？BBC泰语部华裔主任黄阿南（音译，Nopporn Wong-Anan）为你介绍。

为什么足球少年会被困这个溶洞深处？

这支少年足球队一个没有进洞的少年盖姆（Game）对泰国媒体说，他们23日（周六）进洞是因为在早上10点开始的训练结束后，可能是为了庆祝一名队员的生日，给他一个惊喜。

早上10点42分，他们的助理教练还发了训练的脸书Facebook视频。

盖姆说，23日那天他感觉身体不适，就没有和其他队员一起进洞。

他说，过去他们一起进洞玩过3次，但从来没有在雨季进去过。当时他们准备好在洞里玩比较长的时间，所以大家中午吃饱饭后，带着电筒进去了。

失联和营救

这批少年及其助理教练进洞后，随即大雨灌入洞穴，阻断了他们的出路，并迫使他们不断往洞穴更深处和高处退却，与外界失去联系。

周六下午3点，国家公园的工作人员发现洞口外面有11辆自行车。于是开始调查。之后，一名少年家长与国家公园联系，告知孩子失联。

6月24日（周日）下午1点，公园和家长开始到当地找人。当晚10点，正式报警。

万米溶洞和文化传说

"睡美人洞"（Tham Luang）总长度是1万零316米，是泰国第四长的洞穴，洞穴内部还有分支隧道。

英国洞穴搜救理事会的工作人员接受BBC采访时说，两名英国潜水员进入了这个洞穴后，穿过查找了大约部分被彻底淹没、部分没有淹没的洞穴，在入洞1500米处，找到被困的少年们。

BBC泰语部华裔主任诺波·黄阿南（音译，Nopporn Wong-Anan）说，有关这个溶洞最有名的传说和云南西双版纳的景洪有关。

他介绍说，传说中数百年前景洪的一位皇室公主爱上一个身份低贱的马夫，两人相恋后公主怀孕。两人决定私奔南下，逃到这个山地。丈夫让公主在山中先稍事休息，他去寻找食物。不料他出山碰到了国王派出的追杀的士兵遇难。

公主在山中等待数日，不见丈夫回来，确信丈夫遇害，悲痛欲绝，用发钗插额自尽。

公主躺倒的身躯化作山峦，鲜血则变成了源自山中的河流，因此该洞穴得名"睡美人洞穴"。

曾有游客遇险

由于洞穴内部结构复杂，过去就有游客遇险。

当地人介绍说，1986年，一名外国游客曾在"睡美人洞"走失长达7天，之后获救。不过，那时并不是雨季。

2016年8月，泰国清莱府皇太后大学的一名前中文老师曾在"睡美人洞"失踪长达3个月。

他当时把自行车放在国家公园的一个商店外，告诉店员说他要进洞冥想。之后，店员发现他久久不出，于是报警，当局搜救很久，但没找到他。

3个月后，突然有人发现他出现在附近的一个旅游胜地，引起各种说法。