图文解释：四人获救，泰国洞穴营救仍困难重重

受困于溶洞中的泰国少年足球队，目前已有四名成员成功离开洞穴。

周日（7月8日），趁着雨势稍歇，救援人员展开行动，成功救出四个男孩，但之后就停止了救援工作，以更换氧气罐。

泰国当局指获救的男孩们身体状况良好。

然而随着周日晚间下雨、未来几日也预计将会降雨，救援人员需要加快速度，将仍受困洞中的男孩及教练救出；清莱府府尹纳隆萨表示，救援人员有三到四天的时间进行救援。

潜水员带出了受困男孩写给家人的信件。“不用担心，我们都很强，”其中一名男孩写道：“老师啊，不要给我们留太多功课！”也有男孩在信中与父母约定，离开洞穴后要吃泰式烧烤。

与男孩们一同受困的教练则在信中向受困男孩的家人致歉，家人回信指今次事件并非他的责任。

惊险救援

一队90人的专业潜水员—40人来自泰国本地、50人来自其他国家 — 在洞内展开行动。他们要引领受困者在几乎全黑的环境下，穿过溶洞险窄通道，游出洞口。

从洞口到受困者所在的过程，需要行走、涉水、攀爬及潜水，即使对训练有素的潜水员而言也是体力的挑战。

Image caption 拯救方式和携带装备示意图

此前潜水员已铺设导缆。受困男孩需要戴上全面式浮潜面罩（而非专业潜水员使用的呼吸器），逐个由两名专业潜水员引领，跟着导缆离开；男孩所需要氧气瓶由潜水员手持，腰间系绳与其中一名潜水员相连，以免在混浊而急流的水流中散失。

过程中最高难度的是一个被称为“T字接驳处”的位置，非常狭窄，潜水员需解下背着的氧气瓶才能通过。

整段路程危险性相当高；上周五，前泰国海军潜水员沙曼（Saman Kunan），在给受困者运送氧气回程时，因氧气不足而失去意识，最终失救不幸丧生。

沙曼的同袍表明“不会让好友的牺牲白费”。

与雨势竞赛

由于受困的男孩及其教练没有潜水经验，要他们潜水离开溶洞风险甚高；但目前泰国正值雨季，不断有雨水从小洞及溪流进入洞内，抽水工作进度缓慢，要等洞内积水退去要等上数月、直到雨季完结，而且水位有上升的危险。

图片版权 Thai Navy Seals Image caption 溶洞中的营救困难重重

救援方亦曾考虑钻洞救人，但受困者所在地离地面距离达800-1000米，岩层太厚，加上该处没有道路，运送机器十分困难；救援人员在溶洞四周寻找其他进洞口，均无功而还。

但因未来数周预计会有暴雨，洞内水位或将继续上升至淹没受困者的容身之处，救援人员决定采取目前不无风险的救援方法，尽快将受困者救出。

救援人员此前已运送灯光设备、约100个氧气瓶、以及易消化的高能量食品到受困者所在地，亦有医护人员潜水进入，为受困者作检查确保其身体状态。一些救援人员会留在该处，陪伴受困者。

此外，潜水员亦将受困男孩家人的信件带进洞中，以缓解他们的不安。