图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普与加拿大总理特鲁多。加拿大公布的第二轮打击清单，看似软绵绵的，实则像武林高手的绵掌。

中美贸易战终于不可避免的打响了。顷刻间针尖麦芒，硬碰硬铿锵作响。

中美贸易战打响第一枪后，中国从商界到媒体，从学术界到老百姓，关注的焦点之一是中国反击手段的有效性、后续性和持续性。

后续手段

牛津经济研究院（Oxford Economics）亚洲分析员高路易（Louis Kuijs）对法新社分析说，"中国在加征关税方面没有太多剩余弹药，但历史经验表明，它能让美国公司感受到更多痛苦。“

路易举例说，从汤姆•克鲁斯的电影、到星巴克咖啡、苹果手机以及别克汽车在中国都是畅销商品。一旦贸易战蔓延，中国当局会想方设法对这些美国商品设置障碍。

另一个后续手段，是中国可能考虑限制赴美旅游，并对每年高达35万的赴美留学生规模施加影响。

在教育和旅游方面，中国人在美国的消费几乎等同于美国大豆和飞机对中国的出口总额。大豆和飞机是美国对中国金额最大的出口商品。

但分析人士指出，苹果手机、星巴克咖啡都是中国人最喜欢的美国产品，让这些美国公司在中国作难，对美国政府压力有限。

限制中国人赴美旅游和留学，对中国自己的影响也可能大于对美国的影响。凯投宏观（Capital Economics）马克•威廉姆斯（Mark Williams）说，“美国大学可能对当局政策影响有限。限制赴美留学人数还可能对中国提高科技实力造成影响。”

它山之石

特朗普的贸易战不仅要跟中国打，还要跟他的南北邻居墨西哥和加拿大打，跟大西洋对岸的欧盟打。

反击手段各有不同，特别值得一提的是加拿大。

在中美贸易战打响的同时，特朗普也跟美国的北美邻居加拿大干上了。 特朗普兑现他一再的“威胁”，对加拿大的钢铁和铝征加高额惩罚关税。

加拿大随即反击，对进口美国钢铝征收同等关税。

这是意料之中的。但是，加拿大随后公布的第二波打击清单，或许更值得细看琢磨。

Image caption 酸黄瓜

威士忌酸黄瓜

用加拿大广播公司的评论说，加拿大的后续打击清单，乍看上去像是家庭主妇去超市的购物单。

从比萨饼到草莓酱，从威士忌到酸黄瓜，这跟第一轮打击的钢铝显得实在不匹配。

但是，加美商会的格林伍德（Maryscott Greenwood）说，加拿大的第二轮打击清单，看似软绵绵的，实则像武林高手的绵掌。

格林伍德说：”这个清单的制定显然是战略选择，目的是给美国总统造成最大的政治创痛”。

换句话说，列入打击清单的公司和产品，目的不在惩罚某个公司和某个产品，而是想要掏空共和党人的票仓。

打击票仓

格林伍德说，这个思路简单清晰：你先看看美国国会中哪些议员是关键角色，然后再看看这些关键人物所在的选区，然后再看看这些选区里有哪些主要工商业，然后把它们列入打击清单。

以美国众议院议长，共和党议员保罗·莱恩为例。

莱恩的选区在威斯康辛州。威斯康辛州最主要的工业是腌小黄瓜( gherkin)和奶制品。于是，美国的腌黄瓜和酸奶就上了加拿大的报复清单。

北美自由贸易协定前加拿大谈判代表约翰·维克斯说，"选择打击目标的一个通盘考虑是，这些产品来自（美国的）政治敏感区，同时不会伤害加拿大的消费者“。

美国肯塔基州是波本威士忌（bourbon whiskey）的最主要产地。肯塔基州是美国参议院议长米奇·麦康奈尔的选区。

威士忌紧跟钢铝之后上了打击清单，也就不奇怪了。

特朗普最常挂在嘴边的夸耀是他在2016年的总统大选中从民主党人手中夺得了宾夕法尼亚州。宾夕法尼亚州过去六届总统大选都投了民主党候选人，特朗普赢得该州当然值得夸耀。

但特朗普是以微弱多数赢得宾夕法尼亚，他肯定不愿惹着那里的选民。

美国最大的造纸厂之一、Scott造纸公司就在宾夕法尼亚。于是，美国的手纸和餐巾纸也上了加拿大的打击清单。

美国中期选举在即，加拿大的后续打击清单瞄准共和党人的票仓，是战略考量。

当然，这个战略是否能凑效，现在下判断还为时尚早。