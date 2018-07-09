加拿大歌手贾斯汀·比伯与美国模特海莉订婚

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大流行歌手贾斯汀·比伯与美国模特海莉·鲍德温

美国媒体报道，加拿大流行歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber，又译小贾斯汀）与美国模特海莉·鲍德温（Hailey Baldwin）订婚了。

美国知名八卦网站TMZ报道，24岁的比伯在巴哈马（Bahamas）的一处度假胜地向鲍德温求婚。据报道，比伯求婚前，比伯的安全人员要求餐厅顾客收起手机。

CNN与娱乐新闻媒体E! News都确认了订婚消息，比伯的父亲似乎也在网上庆祝。

根据媒体报道，比伯与鲍德温由鲍德温父亲介绍相识，过去就曾约会，最近重归于好。

比伯的父亲在社交媒体上发了一张儿子的照片，称“十分激动开启人生的下一篇章”。比伯的母亲则在推特上表达了激动的心情，发了数个“爱”字，但并未详细解释。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @pattiemallette Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 2018年7月7日

TMZ报道，比伯与交往已久的女友赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）分手后，两人之间的关系似乎再次密切起来。

图片版权 Getty Images Image caption 比伯与前女友赛琳娜·戈麦斯

鲍德温1996年出生，曾参与许多时装活动，上过美国《时尚》、《嘉人》、《时尚芭莎》等各大时尚杂志，也曾出现在许多MTV和电视节目中。

她的父亲是演员、制片人斯蒂芬·鲍德温（Stephen Baldwin），曾出演电影《生于七月四日》、《普通嫌疑犯》等。她还是著名演员亚历克·鲍德温 （Alec Baldwin）的侄女，亚历克曾参演《猎杀红色十月》，近期因电视连续剧《我为喜剧狂》以及在综艺节目《周六夜现场》中模仿美国总统特朗普知名。

图片版权 Reuters Image caption 美国模特海莉·鲍德温

比伯出生于1994年，2008年被星探发掘进入演艺圈，在中国拥有大批粉丝。虽然歌唱事业蒸蒸日上，但他曾因酗酒飚车、参拜靖国神社等事件引发争议。

2017年7月，北京文化局回应为何不允许比伯来华演出的粉丝提问时称，比伯在境外社会生活及在国内演出活动中曾有一系列不良行为引发公众不满，“不宜引进有不良行为的演艺人员”。

社交媒体上，一些网友看到订婚消息后十分伤心。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @kaitpennington If Justin Bieber really is engaged to Hailey Baldwin. My heart breaks twice, once for myself and once for Selena — Kait Pennington (@kaitpennington) 2018年7月8日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @elliefogel If Justin Bieber & Hailey Baldwin are engaged, everything I’ve worked for since I was 12 was FOR NOTHING — Ellie (@elliefogel) 2018年7月8日

“如果贾斯汀·比伯和海莉·鲍德温订婚了，那我自从12岁起所作的一切努力都白费了，”一网友说。

还有网友说：“如果贾斯汀·比伯真的和海莉·鲍德温订婚了，我的心会碎两次，一次为自己，一次为赛琳娜。”