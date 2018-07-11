新西兰发文批中国 亚太口水战再添一员

图片版权 Reuters Image caption 新西兰署任总理温斯顿五月时以外交部长身份访华，与中国外长王毅在北京见面。

新西兰政府早前发出“战略防务政策声明”文件，分析当地目前战略防务政策情况，当中提到中国在人权和资讯自由方面的标准与其他世界大国不同，又指出中国不断增加在太平洋的影响，引来中方不满。

新西兰政府上周五（7月6 日）发表“战略防务政策声明”中，提到中国在南海填海得来的土地驻军，也不断增加自身在太平洋岛国的影响力。数天后，新西兰国防部又宣布，将会斥资约16亿美元从美国波音公司购买四架P-8A巡逻机，取代日渐老化的P-3“猎户座”海上巡逻机。

这些消息引来中国的强烈反应，中国官方媒体更指新西兰政府的文件等于给中国定了“新罪”。但有分析指，文件强调新西兰与中国的合作，该文件也只是为新西兰政府提供有关更新军备的参考资料。

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰将购买四架P-8A巡逻机，图为美国海军的同型号飞机。

新西兰的文件说了甚么？

这份“战略防务政策声明”长达39页，讲述了新西兰军队的主要职责和能力，也花费大量篇幅分析全球的各种发展，包括中国、俄罗斯和沙特阿拉伯等国不断增加的影响力。文件又提到西方社会对移民和人口转变等议题日渐保守的态度。

文件特别提到新西兰与澳大利亚、美国、英国和加拿大的跨国情报联盟机构——“五眼联盟”（Five Eye），强调新西兰十分重视这个联盟，必定会透过这个联盟与及北约等国际组织增强与其他国家的防务合作。

这份声明分成了260多段，其中十多段提到中国的发展和外交政策，指出中国开放经济发展的同时并没有展开民主发展，这与西方国家对发展的固有认识完全相反。文件另外指，中国保护自己国家利益的同时，与亚太地区和美国偶有磨擦，增加地区紧张关系。

但文件同时说，中国在亚太地区以至全球都有战略重要性，新西兰以往与中国的国防交流和合作近年变得紧密，新西兰将继续加强这种合作。

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰署任总理温斯顿·彼得斯（Winston Peters）透露，中方向新西兰驻华大使馆和中国驻新西兰大使表达不满，但他认为这"没有甚么特别"。

中国有甚么反应？

中国外交部发言人华春莹在7月9日举行的例行记者会表示，中方已经就新西兰政府文件中有关于中国的“错误言论”与对方提出交涉，但没有具体说明有甚么错误言论。华春莹又被问到新西兰购买巡逻机的报道，但她拒绝直接回应，只是重申中国的发展不对任何人构成威胁。

中国官方《环球时报》批评，新西兰的做法是响应澳洲在“南太平洋地区遏制中国”的举动，又形容新西兰点名批评中国南海政策的做法“罕见”。

新西兰署任总理温斯顿·彼得斯（Winston Peters）透露，中方向新西兰驻华大使馆、和透过中国驻新西兰大使表达不满，但彼得斯认为，经常都有外国透过驻新西兰的外交机构表达意见，中国的举动“没有甚么特别”。

专家：不应过度解读

新西兰邻国澳洲近年指控中国不断尝试增强自己在当地的影响力，上月更通过两项反外国干预的法案，要求游说人士申报是否为其他国家服务，并大幅加重从事间谍活动的刑罚。中国当时回应指法案属澳洲内政，但重申各国应“摒弃冷战思维”。

新西兰惠灵顿维多利亚大学助理教授卡皮（David Capie）接受BBC中文访问时指出，“战略防务政策声明”并非针对中国，而只是一份有关新西兰外部战略环境的分析，让政府能决定应该如何改革新西兰军队的装备。他举例说，P-3“猎户座”海上巡逻机、C130“大力神”运输机和安扎克级巡防舰等军备都开始老化，需要更换。

图片版权 EPA Image caption 新西兰在1966年购买多架P-3"猎户座"海上巡逻机，服役至今。图为德国国防军的同型号飞机。

他又指，文件内有关尊重国际法及海洋法的内容，其实只是重复过去新西兰政府的说法。卡皮指出，文件用的语言可能不同，但认为外界不应“夸大”当中的分别。

路透社引述澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）专家格雷厄姆（Euan Graham）指出，澳洲和美国都有使用P-8A巡逻机，新西兰购买同款巡逻机有助加强它与盟友的合作。