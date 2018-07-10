图片版权 AFP Image caption 澳大利亚本土的东袋鼬曾经因为天敌和疾病而濒临绝种。

绝迹了超过50年之后，一种珍稀的东袋鼬幼鼠终于在澳大利亚野外再次出生了。

这种袋鼬属动物过去曾经生活在澳大利亚东海岸一带，后来受到狐狸和疾病的双重摧残，几近从野外灭绝。

今年早些时候，新南威尔士州的科学家重新将这种来自塔斯马尼亚州的物种带回大自然。现在，科学家们发现三只雌性东袋鼬的袋里已经装着幼鼠了。

这些只有豆子大小的幼鼠仍需要在母亲的袋子里生长三个月。

这种物种是在波特里国家公园（Booderee National Park）重新进入大自然，那里的工作人员尼克·戴克斯特（Nick Dexter）表示，这是一个重大的进展。

“要建立可持续的繁殖规模，还要经过三重挑战，不过这个领航项目已经令30%的雌性袋鼬袋子里都怀上了幼鼠，已经是向正确的方向迈进了一步，”戴克斯特向法新社表示。

“我们一直在这个项目当中借助卫星定位系统追踪每一只小动物……我们还能够很快地发现和应对威胁。”

图片版权 WWF Australia Image caption 相关机构在今年三月将20只东袋鼬放生到波特里国家公园。

东袋鼬是一种毛茸茸的肉食动物，成年之后相当于家猫的大小。它主要以昆虫为食，在1960年代之前，它长期在澳大利亚本土出现。

今年三月，大约20只东袋鼬被放生到这个国家公园当中，之后一直被保育人员通过动作感应摄像装置密切监控。

澳大利亚国立大学研究人员娜塔莎·罗宾逊（Natasha Robinson）表示，这种动物显示出了成功长期繁殖的潜力。

她向法新社表示：“我们已经证明，袋鼬能够自己找到食物，找到栖所并且能够繁殖。这也显示出，我们能够通过制造一些改变来增加袋鼬成活率。”