“防灾强国”日本 豪雨夺命超乎寻常的四大原因

图片版权 Getty Images Image caption 冈山县的倉敷市整个泡在泥水之中，数千户人家停水停电

日本西部最近连降暴雨，引发严重水灾和土石流，迄今已经造成至少155人死亡。

这是日本近30多年来因为降雨而造成的死亡人数最多的一次水灾。究竟为何如此严重？仍然是每个人心中的疑问。

日本一向被视为是“防灾强国”，日本人对地震、台风、海啸等自然灾难绝对不陌生。

但这次暴雨引发水灾和土石流，竟然出现如此惊人的天灾死亡人数，也令许多人感到震惊。

图片版权 Getty Images Image caption 短短几日的降雨量达到整个7月正常降雨量的三倍之多

超大降雨

究其原因，首先是短时间之内的超大降雨。

日本气象厅上周对西日本多个地方发布“大雨特别警报”，警告西部地方会受到“数十年一遇”的豪大雨，结果一共有93个观测站录得史上雨量第一的纪录。

从上周四开始的短短几日之内，日本西部地区多个地方的降雨量达到整个7月正常降雨量的三倍之多。

日本此次降雨多个地方超过上千毫米，日本气象厅也将这次豪雨正式命名为“平成30年7月豪雨”。

图片版权 Getty Images Image caption 一共有7万多人参与救灾工作

河川溃堤

此外，超大豪雨超过河川疏洪承受度，短时间涌入巨大水量造成河川溃堤，沿岸市镇整个泡在泥水之中。

日本《每日新闻》报道说，冈山县的小田川溃堤，至少4600户都被洪水淹没，许多长者逃生不及淹死在自己家中。

图片版权 Getty Images Image caption 暴雨过后被毁坏的家园

回水现象

据《产经新闻》报导，冈山县仓敷市真备町内的高梁川各支流共有5处溃堤，是因为大雨让河川主流水位上升，导致原本要和主流汇集的的支流无法流入，因此溃堤淹没附近区域，这样的状况被称之为“回水现象”。

有专家指出，“回水现象”也是这次豪雨水灾如此严重的原因之一。

图片版权 AFP Image caption 救难人员抓紧时间在土石堆和残垣断壁下搜寻抢救生还者

山体滑坡

除了超大豪雨之外，日本地形多山，还有板块和花岗岩地质层，不少民宅都建筑在山坡地，一旦遇上大雨容易发生山体滑坡现象。

《日本经济新闻》报道说，这次日本暴雨灾难，多个地方发生大规模山体滑坡灾害，导致遇难人数增加。

图片版权 Getty Images Image caption 受灾区的15个县有大约12000人安置到学校和体育馆等避难中心

该报引述京都大学防灾研究所的应用地质学教授千木良雅弘分析说，灾区是花岗岩的分布地区，其表层由“风化花岗岩”砂土覆盖，一旦降雨，表层滑坡就成为土石流，涌入住宅区。

专家也指出，表层滑坡导致的灾害近年来频频发生，原因多半是局部性暴雨所导致，需要检讨是否要在可能发生表层滑坡的地区建设住宅。