旧金山：六位数年薪仍是“低收入”的背后苦衷

图片版权 Getty Images Image caption 到了旧金山"才知道自己挣钱太少"

根据美国政府的数据，在旧金山挣到6位数的美元年薪，现在仍是"困难户"。

在旧金山，一个家庭的全年收入是117,400美元（约87970英镑）的话，仍然要被划入"低收入"类。

根据美国政府住房与城市发展部最近提出的一份报告，考虑到收入和住房成本，这些家庭可能有资格获得"住房补助"。

在旧金山和附近的圣马特奥和马林县，一个四口之家收入仅117,400美元属于"低收入"，而只挣73,300美元（5400英镑）是"超低的收入"。这个水平和美国各地比是最高的水平。

美国布鲁金斯学会的汉密尔顿项目研究了全美收入和就业差距情况。

贫困线以下

近2/3的美国四口之家的收入都低于旧金山的"低收入"门槛117,400美元。

从全美国平均水平看，一个四口之家的家庭收入中位数是9.1万美元（6.817万英镑）。（此文以下数字都是中位数。）

在这个有3.26亿人口的国家，4千万人不论家庭规模是生活在贫困线以下。贫困线是一个四口之家年收入为2.51万美元（1.88万英镑）。

从各行业工作看，一些大城市的收入远高于全国其他地区。

这里面旧金山名列前茅。

该市已成为IT和其他高科技产业的中心 ，因此经济繁荣，成为美国许多收入最高的工作者的家园。

在2008年至2016年期间，旧金山市区（包括阿拉米达和康特拉科斯塔县）25至64岁的全职工作者的个人收入增长了26％，远远快于其他许多大都市。到2016年之前，收入已上升至63,000美元（47,200英镑）

当然，美国还有工资很高的其他地区。

在25至64岁的人中，近年来一名全职工作者的收入水平中位数是：

圣何塞6.5万美元：4.867万英镑

华盛顿特区6.06万美元：4.54万英镑

波士顿5.57万美元：4.17万英镑

图片版权 Getty Images Image caption 美国旧金山湾区的房子租金太贵。

在像这样的高收入地区，有许多工作薪酬很高。

在旧金山，医生是收入最高的职业，一名医生年薪可以挣19.34万美元（14.48万英镑）。典型的还有公司的首席执行官或公共事务管理人员的薪酬中位数是16.73万美元（12.526英镑），而一名软件开发员的薪酬中位数是11.71万美元（8.767万英镑）。

但是也有很多人收入低得多。

旧金山工资最低的人是农场工人，一般收入是1.85万美元（1.385万英镑），托儿所工作人员收入2.23万美元（1.67万英镑）。

住房开支

事实上，旧金山湾区的生活成本总体上比全美国平均水平高出25%。

在许多美国的大城市，严格的建筑规则和不断增长的收入不平等加剧了高租金和房价的问题。

旧金山的六位数收入的家庭为认为是"低收入"，原因是租房贵。

例如，旧金山地区两居室公寓的一般市场租价是大约每月3121美元（2340英镑），比2008年的1592美元（1190英镑）翻了两倍。在俄亥俄州的辛辛那提市，二室一厅租金只要每月845美元（632英镑）。

图片版权 Getty Images Image caption 旧金山，房子再贵也还是有吸引力。

不过，在旧金山一家收入低于117,400美元并不等于就能自动使家庭获得政府住房补贴或廉租房。

不过，对于许多人来说，虽然物价房价偏高，但好天气和丰富的文化生活是旧金山吸引他们的地方。