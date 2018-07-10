获救奇迹：泰国被困少年“小小年纪居然那么酷”

被困在漆黑溶洞长达二周的12名泰国少年和他们的足球教练全部获救。

泰国海军救援人员在脸书发帖说，“我们不知道，这是奇迹？是科学？还是什么？”

2018年6月23日，12名11岁至16岁的泰国少年足球队员和他们的1名25岁的助理教练进入泰国北部清莱府一座国家公园内的洞穴"睡美人洞"（Tham Luang），结果被困在洞内。

他们的失踪和搜救引发全球关注。