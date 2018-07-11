刘霞抵达柏林：贸易战与人权牌

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诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞在德国时间7月10日下午抵达柏林，她在德国方面安排下，直接从停机坪坐车离开，没有到机场的离境大堂，相信是避免大批记者追访。

在场的消息人士透露，德国方面的安排“非常细致”，刘霞一下飞机，车上就有医生为她简单检查身体。

身体虚弱

刘霞的朋友、作家廖亦武说，刘霞抵达后不久便与她通电话，他立刻和刘霞见面。

“好多年了，彼此都恍若隔世，一言难尽啊。刘霞精神头不错，但身体实在虚弱，走几步就头晕。专家们说，不是她不想，是她的身体状况不能见记者。”他说。

图片版权 AFP Image caption 刘霞10日下午抵达柏林

图片版权 AFP Image caption 廖亦武也有到机场，不过他无法亲自迎接刘霞。

德国的人权组织及刘晓波的朋友计划在周五晚上，即是刘晓波逝世一周年，在柏林一所教堂举行追思会，但未知刘霞会否出席。

“大伙儿担待一点吧，也许7月13号能在格特斯曼教堂（Gethsemane church）露一下面。”廖亦武说。

图片版权 Reuters Image caption 在从北京抵达芬兰赫尔辛基机场等待转机时，刘霞满张开双臂走向接机的人，神色愉悦。

BBC中文10日（周二）率先报道，刘霞乘坐芬兰航空到柏林，其胞弟刘晖未能同行。刘晖对香港媒体说，有到机场送机，希望很快可以再和刘霞见面，但人权组织忧虑，刘晖只是成为“人质”，令刘霞不敢发声。

法新社报道，周一去过刘霞在北京的住所，当时刘霞担心弟弟安危而拒绝接受访问，当时没有迹象显示，她要立刻离开。

BBC中文获悉，德国驻华大使馆一直和刘霞保持紧密连系，德国方面会照顾刘霞。

德国外长海科·马斯（Heiko Maas）在推特（Twitter）表示，很高兴刘霞抵达德国，刘霞会在德国接受治疗，期望她尽快康复。

中国外交部发言人华春莹周二下午回应此事时说，刘霞已经按照其本人意愿前往德国接受治疗，她说看不到与中国总理李克强访问德国有联系。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特（Heather Nauert）欢迎有关决定，让刘霞无须再被“软禁”，并促请中国尊重人权和基本自由，释放所有“良心犯”。

挪威诺贝尔委员会主席贝丽特‧赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）发表声明，表示对刘霞的消息感到松一口气，感谢德国政府及总理默克尔对刘氏夫妇作出的支持。

安德森表示，刘晓波和刘霞在中国争取人权、自由表现英勇。去年，挪威诺贝尔委员会发出公开邀请信，希望刘霞可以代替丈夫到奥斯陆领取2010的和平奖，安德森表示会由刘霞决定是否这样做。

官媒称刘霞不是被“软禁”

中国媒体对刘霞的报道不多，中国官媒《环球时报》发表评论文章，指刘霞这一年中，的确处于中国官方的“视野范围内”，但不能说她被“软禁”，文章声称：“刘霞居住在北京一个正常社区内，可以自由会见亲朋好友，自由逛街购物、聚餐，去训练场打羽毛球等。”

文章指，刘霞与外界的通讯联系也是畅通的，知道她号码的人都可以给她打电话，比如德国使馆、现居德国的“异议作家”廖亦武也给她打电话，说明刘霞并非处在与外界的隔绝中。

但据路透社引述外交官称，当局一直持续监视刘霞，就算想与亲友联系，电话或探访也需要预先安排。

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《环球时报》文章说，刘霞本人似乎并未打算也做个典型的异议人士，呼吁西方的一些力量不要消费她，逼她做所谓“人权斗士”。

“刘晓波话题本身的能量还没有耗尽，西方舆论无论如何还会借各种由头往上凑。但这个话题能够提供的热度越来越有限，呈递减之势无疑。”文章说。

图片版权 HANDOUT Image caption 刘晓波与刘霞2002年拍摄的相片。这对夫妻相处时间有限，因为刘晓波数度进出监狱。

刘霞被获释的时机

一些观察人士认为，刘霞获释是因为中国要拉拢德国，在贸易战问题上牵制美国。

刘霞离开北京之时，中国总理李克强正身在德国，中德两国签署价值230亿美元的经贸协议。《环球时报》同日发表的社论，亦特别提到“中德加强合作是贸易战的相反示范”。

一名西方外交官对法新法说，释放刘霞是因为中国在与美国的贸易战中，要顾及自己的形象，对外界展开“魅力攻势”，但这不意味着中国的人权状况有所改善。

就在刘霞获释后一天，异议人士、民间组织“中国人权观察”创办人秦永敏，因为颠覆国家政权罪被判入狱三年。64岁的秦永敏因从事民主运动，曾三度入狱及被判劳改，被关押合共22年。

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民运人士王丹指出，在中国仍然有多人被监禁或失踪，例如律师王全璋，他不认为中国改善了人权状况。他认为容许刘霞离开中国，是因为刘晓波的离世，对中共影响明显在减少。而且刘霞获得自由前，经历了丈夫的离世以及无理软禁，对她来说代价过于沉重。

香港支联会主席何俊仁在商业电台节目估计，中国政府在刘晓波逝世一周年前让刘霞离开，是为了减低国际舆论压力。支联会原本计划在周五晚在香港举行追思会，他认为刘霞获准保外就医，不会削弱追思会的意义。

他说希望刘霞静静休养，虽然她可能有话想对外界说，但外界不能期望刘霞将来代替刘晓波的“民主战士”角色。

你的器材不支持播放多媒体材料 刘霞与刘晓波：艰难的罗曼史

中国异见人士刘晓波于2008年组织发表呼吁结束中国一党专政的《零八宪章》，同年12月被捕，2009年被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判处11年监禁。

2010年，刘获颁诺贝尔和平奖，其妻刘霞随后即遭当局软禁在北京家中，八年来一直没有重获自由。被软禁期间，数度传出刘霞精神崩溃的消息。

刘霞的胞弟刘晖于2013年被控欺诈罪，罪成判处监禁11年。

2017年六月，刘晓波证实在狱中患上肝癌，获准保外就医，从监狱被转送至辽宁沈阳一家医院。多国呼吁中国准许刘晓波保外就医未果，刘晓波最终于2017年7月13日逝世。