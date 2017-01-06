本拉登之子哈姆扎被美國列入恐怖分子名單

圖片版權 AFP Image caption 在右邊這段2001年的錄像畫面中，哈姆扎還是個少年。左為本拉登資料照片。

美國政府宣佈將"基地"組織已故頭目本拉登的兒子哈扎姆（Hamza bin Laden）列入恐怖分子名單。

現年20多歲的哈扎姆在2015年被基地組織現任領袖扎瓦希裏宣佈為正式成員，他並被視為其父親本拉登的接班人。

從那之後，哈扎姆曾發表錄音，呼籲支持者對一些西方國家首都展開攻擊。

美國國務院宣佈已向國際社會發佈消息，指"哈扎姆積極參與恐怖主義活動"。

被美國政府列為恐怖分子意味著不能同美國公司做生意，也不能在美國的銀行開設帳戶存款，或持有美國房產。

哈扎姆是前基地領導人本拉登和卡伊裏哈·薩巴爾（Khairiah Sabar）的兒子。薩巴爾是本拉登的其中一位妻子。2011年，美軍對薩巴爾父親位於巴基斯坦的阿伯塔巴德住宅展開突襲，薩巴爾被捕。

阿伯塔巴德住宅遭美軍突襲時，哈姆扎當時並不在屋內，但本拉登被美軍打死。

曾經協助成立埃及伊斯蘭聖戰民兵組織的眼科醫生艾曼·扎瓦希裏（Ayman al-Zawahiri）在本拉登死後接管了基地組織的領導權。

去年８月，中東事務專家法瓦茲·喬治教授對BBC四台表示，哈姆扎是"基地組織的新面孔——他有魅力，也很受各階層歡迎"。

他還說，哈姆扎是本拉登最喜歡的兒子。過去10年裏，幾乎每人都認為哈姆扎會是他父親的接班人。