蘇格蘭三文魚如何走向世界？

圖片版權 PA

沒有生蚝滑潤，不似小龍蝦美艷，不如大閘蟹生猛，它體態笨拙，卻是蘇格蘭的「國寶」一枚，也能瞬間擊中中國"吃貨"的興奮點，在中國的餐桌上享有尊貴地位。

那就是它，蘇格蘭三文魚。

這魚25年前成為第一款獲頒法國農業部優質食品紅色標籤的外國食品。法國是歐洲最大的三文魚市場，這枚紅色標籤就成了它去世界其它市場的敲門磚。

今天，它在蘇格蘭食物類出口清單上佔頭號交椅。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇格蘭近海水域有大約 250 個三文魚養殖場

蘇格蘭西北沿海地區有大約250個三文魚養殖場。每個星期天，那些養了3年左右、體重達8公斤的大西洋三文魚被漁船運到一個叫Mallaig的漁港。

一條真空吸管把它們從船上引入屠宰場的冷庫。殺好的魚從那裏被運到威廉堡（Fort William）的三文魚加工廠，清除內臟，剔除魚骨，切割包裝，然後踏上出國旅途，向世界各地出發。

從2011年獲准進入中國市場後，蘇格蘭三文魚開始了從養殖場到中國餐館廚房的旅程。

就在這些大魚離開漁場那一周的星期四，它們中的一部分已經出現在中國一些高檔餐廳的餐桌上。

圖片版權 SSPO Image caption 脂肪少，肉質緊，蘇格蘭三文魚尤其受日本料理歡迎

蘇格蘭三文魚產量不是最高，但價格則比國際價格高10%。

2016年，11000多噸蘇格蘭三文魚進入遠東，價值7300萬英鎊；同期，35000噸去了歐盟，26000噸去了美國。

據蘇格蘭三文魚養殖行業組織SSPO介紹，這主要因為它們一般吃得比較好，住得比較寬敞，活動鍛煉的空間較大，從而身上脂肪較少，肉質細密。

半個世紀前，蘇格蘭三文魚只有野生的，是餐桌上的奢侈品。

圖片版權 Marine Harvest Image caption 總部設在挪威的Marine Harvest公司1971年率先在蘇格蘭商業養殖三文魚

最早認識到並把設想付諸行動的是聯合利華（Unilever）集團旗下的水產部門Marine Harvest，1971年在蘇格蘭的Lochailort 水域首次收獲養殖三文魚。

這個部門後來獨立出來，成為世界上最大的三文魚養殖公司，總部設在挪威。

人工養殖三文魚商業效益高，但也有爭議。環保組織認為密集養殖三文魚會破壞湖泊和海灣的野生漁業資源和生態系統。

圖片版權 University of St Andrews Image caption 海虱子會減弱三文魚的健康，影響它們生長

近來，三文魚又遇到對手：海虱子。一個養殖場的魚要是染上海虱子，就得趕在魚的健康惡化前捕撈。

去年，全球三文魚產量下降7%，蘇格蘭和挪威三文魚產量下降5%，智利產量下降16%。

即便如此，作為健康食品的三文魚在國際市場上仍是搶手貨，產量下降，價格上漲，蘇格蘭威廉堡的漁港繁忙依舊。