男子「逃票」攀珠峰被拘 面臨兩萬美元罰金

圖片版權 AFP Image caption 要想攀登珠峰必須有足夠資金，包括僱用嚮導和支持團隊。

一名43歲來自南非的登山客戴維試圖逃避繳納1.1萬美元的准許證就前往攀登珠峰，結果被尼泊爾官員發現，沒收護照拘留。

萊恩·肖恩·戴維爬到約海拔7300米的高度後，逃到一個山洞裏，但被尼泊爾當局發現並帶下山，面對高達2.2萬美元的罰款並蹲了幾天監獄。

戴維為自己的行為做出道歉，但抱怨說，當局對待他"就像對待一個殺人犯"。

很少有人試圖獨自攀登海拔約8848米的世界最高峰珠穆朗瑪峰（珠峰，Mount Everest，又有埃佛勒斯峰、聖母峰等譯法）。

絶大多數攀登珠峰者至少要帶一名嚮導，而且必須擁有一個設備齊全的團隊在山下大本營為其提供支持。

尼泊爾也依賴世界各地的登山者為該國帶來各種經濟收入。

圖片版權 AFP Image caption 很少有人試圖獨自攀登海拔約8848米的世界最高峰珠穆朗瑪峰，

沒錢和登山

尼泊爾官員們對法新社說，該國的登山官員們在山下大本營就注意到了戴維有些可疑。他們一路跟蹤他爬到一個人跡罕至的地方，他在那邊的一個山洞裏悄悄搭起帳篷，但還是被發現。

戴維在社交媒體臉書Facebook上表示，登山公司根本不願意搭理沒錢的登山人士，所以"有人出賣了我"。

他說，他"在大本營受到嚴重的騷擾"，感覺他留在那裏很可能會被人用亂石砸死。

戴維說，他的護照被當局沒收，本人被送往加德滿都關進牢房，還將面臨罰款。