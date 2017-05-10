美國議員訪達蘭薩拉支持西藏，批評中國

圖片版權 EPA Image caption 率領美國國會兩黨代表團訪問印度會見達賴喇嘛的南希·佩洛西發誓要同流亡西藏精神領袖達賴喇嘛站在一起

近月來中國加強了對西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的批評，而且批評印度邀請達賴喇嘛參加諾貝爾和平獎得主會議，以及允許他訪問中印邊界爭議區。

對此美國最資深的國會議員說北京的嚴厲譴責是"虛弱的表現"。美國國會眾議院民主黨領袖佩洛西表示支持達賴喇嘛和流亡政府領導洛桑·桑蓋發出要求西藏獲得更多自治的呼籲。

南希·佩洛西周三向中國發出最嚴厲的信息，表示美國議員不會放鬆保護西藏人權的活動，並且呼籲採取立法和貿易步驟達到目的。

美國國會跨黨派高級別代表團在達蘭薩拉受到達賴喇嘛和流亡藏人的歡迎。

但中國外交部說，這次訪問 "對外發出了支持藏獨的嚴重錯誤信號"。外交部發言人5月10日說，達賴喇嘛是「打著宗教幌子在境外長期從事反華分裂活動的政治流亡者，是'藏獨'集團的總頭目」。

中國還指責美國違反關於不支持'藏獨'的承諾，中方對此表示堅決反對並已向美方提出嚴正交涉，要美國有關議員慎重處理涉藏問題，停止同達賴喇嘛任何形式的接觸，並立即採取措施消除有關負面影響。

制裁中國官員？

隨同佩洛西一起訪問的美國民主黨眾議員吉姆•麥考文提交過立法草案，建議對中國實行旅行限制，因為中國嚴格限制外國人進入西藏地區。

他說"西藏旅行對等法"得到美國國會的大量支持，而且要讓那些制定並實施在西藏政策的中國官員受到制裁。他認為那些嚴重違反人權的中國領導人應該被禁止前往美國，禁止讓他們把資金存到美國，應該讓全世界都知道他們是人權侵犯者。

率領美國國會兩黨代表團訪問印度會見達賴喇嘛的南希·佩洛西發誓要同流亡西藏精神領袖達賴喇嘛站在一起，即使特朗普政府似乎將注意力從人權問題轉移開的時候，他們也要這麼做。

"緩慢而持久"

佩洛西在印度喜馬拉雅山南麓的達蘭薩拉達說，"我們不會撤退。我們可以慢慢做。我們也可以很持久。"賴喇嘛自1960年流亡後一直住在達蘭薩拉。

佩洛西說，我們有我們的手段，我們看到機會的時候我們就能夠採取行動。

就在北京加緊努力在世界舞台上孤立達賴喇嘛，西藏流亡者指中國官方加緊在西藏打壓和同化掉的時候，8名美國國會議員前往印度，向81歲的諾貝爾和平獎得主提供道義支持。

佩洛西說，歷屆美國政府都因為沒有讓北京為侵犯人權負責而付出了高昂的代價，因為美國同中國發展貿易關係而忽略人權，讓中國得到了極大的好處。

她對記者說，騎虎難下，騎上去了，什麼時候下來要由老虎決定，"我們不能做騎虎難下的事情"。