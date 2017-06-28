澳洲最新人口統計：華裔印度裔成主要移民？

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞人口結構正在變化。

澳大利亞最新發佈的人口普查數據顯示，澳洲人口已達2440萬，但來自亞洲的移民越來越多，普通話已成澳洲第二大語言。

這份最新發佈的2016年人口普查報告有哪幾大亮點？

亞裔移民更多而歐裔移民更少？

據澳洲統計局公布的數據顯示，截至2016年12月31日，澳洲人口已達2440萬人，其中近三分之一居住在首府城市。

數據還反映了澳洲人口老化、亞洲移民取代歐洲移民的趨勢。

人口普查數據顯示，近一半澳洲人（49%）出生在海外，或父母當中有一位出生在海外。2001年，僅有24%在海外出生的移民來自亞洲。與此相比，歐洲移民從2001年的52%降至2016年的34%。

過去五年中，澳洲人口增加了近200萬。其中，華裔人口增長迅速，全澳華裔人口突破121萬。

而華裔移民較多聚居在各大城市，特別是新南威爾士州。

下面以悉尼為例，我們來看看悉尼部分郊區的華裔人口比例：

悉尼Hurstville區 - 49.4%

悉尼Rhodes區 - 44.5%

悉尼Burwood區 - 45.1%

悉尼Chatswood區 - 34.1%

悉尼Eastwood區 - 38.4%

悉尼Allawah區 - 29.5%

悉尼Campsie區 - 31%

悉尼Ultimo區 - 36.6%

悉尼Haymarket區 - 31.9%

悉尼Homebush West區 - 25.5%

悉尼Wolli Creek區 - 31.1%

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華人成為主要移民群體？

澳洲統計局數據顯示，與五年前相比，澳洲多了130萬移民，其中19.1萬人來自中國，16.3萬人來自印度。

澳洲居民中出生在英國的人最多。在50年前，出生在中國和印度的人數不足澳洲總人數的2%，但是今天的比例已升至16%。

過去十年裏從中國和印度來的移民人數是從英國來的人數的三倍多。

來自中國、印度、菲律賓、越南和馬來西亞的移民人數已超過來自歐洲和新西蘭的移民。

"典型的"澳洲人長什麼樣？

據澳洲2016年人口普查結果顯示，"典型的"澳洲人是一名38歲女性，暫且稱她為"克萊爾"（Claire），出生在澳洲，英裔祖先，已婚有丈夫和兩個小孩。十年前，"典型的"澳洲人年輕一歲，是一位只有37歲的女性，她與丈夫和兩個孩子住在澳洲州府城市郊區的三房獨立屋中。

澳洲"典型"移民來自英國，但是每個州的典型移民特徵不同。比如，昆士蘭州的"典型"移民出身在新西蘭；在維多利亞州則是出生在印度；新南威爾士州的"典型"移民則出生在中國，而十年前，新州"典型"移民還是一名出生在英國的女性。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨爾本將取代悉尼成為澳大利亞第一大城市嗎？

澳洲人都信仰宗教嗎？

澳洲最新人口普查數據顯示，越來越多的人沒有宗教信仰，而且，無信仰的澳洲人比例首次從2001年的16%升至29.6%，並首次超過天主教徒。澳洲天主教徒比例從2011年25.3%降至22.6%。

澳洲信奉天主教的人口比例為22.6% ，聖公會（13.3%），聯合教會（2.6%），伊斯蘭教（2.6%），佛教（2.4%），印度教（1.9%），其它宗教（0.8%），錫克教（0.5%）和猶太教（0.4%）。

未有填寫宗教問題的人士佔填寫問卷總人數9.6%。

墨爾本人口將超越悉尼嗎？

此次人口普查數據還顯示，墨爾本將超越悉尼，成為澳洲人口最多的城市。

統計結果顯示，過去五年裏，悉尼人口上漲9.8%，達482.3萬人，仍是澳洲第一大城市，但平均每周人口增長為1656人；墨爾本人口增長12.1%至448.5人，平均每周人口增長為1859人。

多少人在家中說英文和普通話？

在家中只講英文的人數首次超過1700萬，比五年前增加了50萬人。

英國仍然是澳洲最大語言，但普通話（2.5%）已排在第二位，阿拉伯語 （1.4%）第三，粵語（1.2%）和越南語（1.2%）名列第四，意大利語 （1.2%）降至第五位。

換句話說，澳洲有59.67萬人在家說普通話，比五年前增長1.6%；32.17萬人在家說阿拉伯語，增長1.3%；28.09萬人在家說廣東話，增長1.2%。