香港主權移交20年 你問"一國兩制"變了嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 1997年7月1日，香港主權交還給中國。

香港主權移交20週年之際，BBC中文"你問我答"發現，網友提問最多的話題涉及"一國兩制"，角度、措辭各異，但基本可以概括為"一國兩制"變了嗎？

近日，BBC中文網在香港採訪了各界人士，請他們談談當初的預言多少成真、多少落空？"五十年不變"承諾限期一半將至，他們又對香港未來有何看法。

制度安排

"一國兩制"，具體到香港，是指主權移交後的制度安排，原則框架。

關鍵詞包括：高度自治、司法獨立、新聞出版自由、言論自由、普選，還有，"50年不變"。

前中國領導人鄧小平說這個安排50年不變，即在此期間香港保留原來的資本主義經濟制度、政治制度、金融體系、法律體系和對外關係。作為"特別行政區"，香港有自己的"微型憲法"，《基本法》。

廿年之後，距離一切承諾有效期截止還有30年，主張港獨的"本土派"罵它是20年的謊言，而更多人問這個制度安排是否無恙，而極端派更稱之為謊言？

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或者說，根據這個安排，香港得以享有而大陸沒有的那些東西，比如民主、法制和自由，是不是在減少？

前20年

北京方面，上至國家主席習近平下至香港中聯辦，都一再重申"一國兩制"承諾。

香港新一代"本土派"親民主派稱"一國兩制"是個20年的謊言。

香港末代港督彭定康日前在他的新回憶錄《First Confession》出版發行時對英國媒體表示，總體而言，北京遵守了在香港回歸時對英國和香港的承諾，但最近幾年，尤其是習近平上台後，"越來越多跡象表明北京在收緊對香港的管控和鉗制"。

而英國政府本來就對中國太軟弱，現在又因為脫歐，對北京就更硬不起來，他說。

Image caption 香港最後一任的總督彭定康

前新加坡駐香港特使柯新治在《海峽時報》撰文指出，"一國兩制"在過去20年裏歷經坎坷，許多政治、社會矛盾激化導致群體抗議和社會分裂，削弱了特區政府的執政，也削弱了北京對港府的信心。

比如，負責港澳事務的中共政治局常委張德江最近表示，香港的高度自治是中央放權，而不是京港分權，香港不能用這個自治權跟北京對抗。柯新治理解，這是北京發出的警告。

據《經濟學人》觀察，主權移交20年後，表面上看香港保持了它的特色，仍是中國最富裕、最自由的地方，香港法庭的專業精神和公正裁判仍受到全球尊重，媒體仍可激烈批評地方和中央領導，政治辯論仍有活力，各種團體都可以抗議示威，包括每年的六四紀念活動。

除了大量紅籌股進入股市，香港的經濟金融和商業活動基本跟以前沒太大變化。

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥表示，「一國兩制」模式和以前一樣堅定。

但是，在熙熙攘攘的表象之下，香港社會的焦慮在增大。包括政治文化的"大陸化"，政治空氣更不自由，司法獨立受侵蝕增多。香港最大的危險在於政商精英聯手向北京及其駐港代表討好，而不是替香港爭取權益。

"一國兩制"安排中最具爆炸性的就是普選。圍繞"真普選還是假普選"，2014年發生了持續79天的"雨傘運動"，"佔中"抗議。

那是香港自1997年以來最重要的一次民主抗爭運動，難論成敗，客觀上造成香港政治兩極化加劇，反對派和建制/親北京力量繼續政治角力。

路透社引述在北京和香港的知情消息來源說，20年前北京答應香港在"一國兩制"安排下最終可以實行普選，現在看來那根本就不可能。

圖片版權 Getty Images Image caption 「本土派」在2014年的"雨傘運動"乘勢而起

《經濟學人》雜誌指出，按北京同意的方式選舉特首，香港中聯辦被視為跟特區政府平行的決策施政機構，北京意志左右香港政策的程度加深，都令人擔心"一國兩制"是否安在，而過去五年裏興起的要求"自主"甚至獨立的"本土化"運動更令北京憤怒。

後30年

"一國兩制"的未來30年會怎樣？

新加坡的柯新治認為，根據目前狀況，可能出現的情況是北京進一步收緊控制，"一國兩制"賦予的自治程度降低，比如實施安全法，而反對派的抗爭將相應加劇。

如果特首具備足夠的政治智慧和技巧，或許可以通過任命更多民主派人士擔任官職來緩解政治對立，而北京雖然不快，但只要民主派官員不主張港獨，也不至於採取激烈行動。

Image caption "學民思潮"在2016年3月解散，黃之鋒說學生組織不再足夠推動未來香港的民主運動

他估計"一國兩制"的具體內容將會隨時間演變，但作為制度安排框架不會完全取消；如果特區政府能更多聆聽民主派的聲音，則有助於緩解衝突的激烈程度，"一國兩制"得以延續。

《經濟學人》認為，香港政治需要一種新的形式，以持久和周旋為特點；針鋒相對的抗拒只會促使北京更傾向於收緊控制，香港政府在避免更北京正面頂撞的同時，也要尋找新的經濟合作方式。

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