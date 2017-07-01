台灣軍方也期待美軍接受台船艦停靠

圖片版權 EPA Image caption 台灣國防部對美國參議院軍事委員會提案美台軍艦互訪停靠表示歡迎。但中國大陸警告此舉將破壞中美關係和台海和平穩定。圖為台灣軍艦停泊在高雄港。

台灣國防部對美國參議院軍事委員會提案美台軍艦互訪停靠表示歡迎。但中國大陸警告此舉將破壞中美關係和台海和平穩定。

此前美國參議院軍事委員會通過了2018國防授權法草案，其中提案允許美國海軍軍艦定期停靠台灣，同時美軍太平洋司令部也可以接受台灣船艦停靠其下轄港口。

台灣國防部在一項聲明中表示，"這一舉動顯示美國重視與台灣的軍事交流，只要可以加強台灣國防能力與地區穩定，國防部歡迎任何形式的合作"。

2018國防授權法如需最終通過還要經過國會表決。

中國國台辦發言人馬曉光6月30日表示， "任何挾洋自重、破壞台海和平穩定的行徑，都必將自食惡果"。

中國國防部與外交部也分別表態，"敦促"美方停止美台軍事聯繫，「希望美國恪守一個中國原則，遵守中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題」。

台灣也有不一樣的聲音。台灣中天新聞在報道時提出，"美軍把台灣當基地，台灣同意嗎？"

中國大陸評論人士認為，美國軍隊撤出台灣是中美建交時提出的3個條件之一，如果美國軍艦重新停靠台灣港口，意味著美方打破了建交時的承諾。

美國方面此前也曾有將軍艦停靠台灣的建議。2016年，美國航母斯坦尼斯號請求停靠香港，遭到中國拒絶。之後有美國議員建議考慮讓斯坦尼斯號改道台灣停靠，而當時台灣海軍表示"台灣沒有港口可以讓航母停靠"，之後此事不了了之。

台灣交通部航港局此次表示，台灣有基隆、高雄、蘇澳、台中四個港口擁有軍事設施，但只有高雄港可以接納大型航母。