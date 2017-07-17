同性戀不正常？中國網友批評網絡審查新規

圖片版權 EPA Image caption 由於社會和家庭的壓力，同性戀與異性戀者結為夫婦的不在少數。

中國近期的《網絡視聽節目審核新規》在社交媒體上引發了激烈的討論。

這其中，《新規》對同性戀的歸類，更是引發了不少中國網友的嘲諷、憤怒、疑惑和聲討。

截至發稿，在新浪微博上，#網絡節目審核通則歧視同性戀#已經有超過633.5萬的閲讀，至少一萬次的討論與發言。

"尊重在哪裏？？？同性戀就不是正常的嗎？非得逼上絶路麼？？素質在哪裏？所謂的理解在哪裏？ "一位網友說。"人生來平等吧！憑什麼有些人喜歡連喜歡一個人的權利都沒有，還要被說是性變態。你們有什麼權利歧視別人。 "另一位網友寫道。

《通則》說了些什麼？

這一《網絡視聽節目內容審核通則》是中國網絡視聽節目服務協會於上月底發佈的。這一協會是中國網絡視聽節目服務領域唯一的國家級行業性組織，下屬604家會員單位，其中包括人民網、中央電台和新華網等媒體。

當然，這一《通則》並不只是針對同性戀題材的網絡試聽內容。在官方給出的長達80多項的清單中，還有"有損民族團結"（包括"對獨特的民族習俗和宗教信仰獵奇渲染，甚至醜化侮辱"等），以及"展示和宣揚不健康的婚戀觀和婚戀狀態"（如婚外戀、一夜情、性自由、換妻等）。

這一《通則》要求互聯網試聽節目服務單位"堅持以社會主義核心價值觀為引領，大力弘揚革命文化和社會主義先進文化"，並"以改革創新為核心的時代精神，歌唱祖國、讚美英雄、謳歌時代"。

"中國現實"

但唯獨《通則》中將同性戀歸類為"非正常的性關係、性行為"，引發了中國網友的激烈批評。

甚至有同性戀孩子的母親也在網絡上聲討當局的做法。"我們的孩子沒有罪沒有錯，更不應該生活在櫃子裏，他們也應該享受平等的陽光和權利！"這位母親在澎湃新聞的報道頁面中留言寫道。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國女同性伴侶面臨的法律困境

中國著名的性學家李銀河或許是反對聲音中最引人關注的。她對BBC表示，雖然監管機構一直沒有公開支持過同性戀群體，但這幾年的審查明顯越來越嚴。"對他們而言，同性戀本身就是淫穢，而不是節目中顯露性器官才叫淫穢。"李銀河表示，這一新規讓中國的同志群體"十分憤怒"。

在《通則》發佈後，李銀河發表了一篇批評新規的文章，很快便得到了網友的熱烈響應，甚至還有網友因擔心她在文章發表後會被當局找麻煩，在網絡上組成了"銀河護衛隊"，對李銀河表示支持。

此後，李銀河又針對中國的審查制度寫了另一篇文章，要求當局徹底取消審查制度。但她無奈地表示，這篇文章在發表數小時後，就被網絡審查人員撤下了。"這就是中國的現實。"

"十分讓人擔憂"

分析人士說，近年來，政府雖未公開認可同性戀，但中國社會對同性戀群體的態度已經有著明顯的積極轉變。中國官方也在2001年將同性戀與雙性戀從《中國精神障礙分類與診斷標凖》的疾病名單中刪除。

"與許多宗教色彩十分濃厚的國家不同，中國人只是將同性戀視為'不正常'，而非視其為本質上的罪惡，"在倫敦政治經濟學院（LSE）研究社會政策的蒂莫西•希爾德布蘭特（Timothy Hildebrandt）對BBC說，北京的這一新規"十分讓人擔憂"。

"一些人可能認為這只是針對色情內容，但事實並非如此，這是針對在網絡視頻中描述同性戀的內容。這對中國的同志群體意味著什麼？中國的互聯網是僅存的幾個同志交友的安全空間，他們在那裏展開柏拉圖式或者浪漫的關係。"

台灣同性婚姻在5月走向合法化後， 西安一個有關性小眾的會議被當地官員強行關閉，數名同性戀維權人士被扣押數小時。而幾乎在同一時期，中國女同性戀交友App軟件"熱拉"亦官方下架。

當然，也有少數網友對《新規》持中立態度。"一方面，我們要總局網絡司和網視協修改歧視性條款；另一方面也請各位視頻UP主自重，以男男性行為為噱頭創作低俗視頻只會加重圈外人士對性少數群體的誤解！"網友"黑白傷愛罪"寫道。