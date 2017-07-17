喬治夏洛特隨父母出訪 英國借王室拉攏歐洲

圖片版權 EPA Image caption 飛機抵達華沙後，喬治小王子和夏洛特小公主從舷窗向外眺望。

英國威廉王子與王妃凱特抵達華沙，開始他們為期五天的波蘭和德國之旅，而喬治小王子和夏洛特小公主也隨行在列。

此次威廉王子一家是應英國外交部安排訪問兩國。BBC外交和王室事務記者彼得· 亨特（Peter Hunt）認為，在第二輪"脫歐"談判正式開啟的這個時間節點，王室這次出訪不會對談判有任何實質影響，但可以提醒人們，離開歐盟之後的英國與歐洲的關係會依然緊密。

圖片版權 PA Image caption 凱特王妃抱著夏洛特小公主走下飛機。

毫無疑問，兩位小王子和小公主此次將會吸引所有人的關注。作為最受歡迎的王室成員中的兩位，他們不僅會帶來更多的媒體曝光量，也會增加當地民眾對英國的好感。《倫敦旗幟晚報》更是直接將他們稱為"王室大使"。

為了加強英國與歐洲的聯繫，英國王室近期已經到訪多個歐洲城市。去年10月凱特王妃首次海外單獨出訪了荷蘭，而今年3月威廉王子與凱特王妃一起對法國展開了為期兩天的正式訪問。英國是荷蘭的第三大貿易伙伴，而法國在歐盟也是兩巨頭之一。

圖片版權 EPA Image caption 這是喬治小王子和夏洛特小公主首次正式訪問歐洲。

圖片版權 PA Image caption 威廉王子與小王子在談什麼？

此次他們前往的波蘭與德國兩國也是歐盟國家中對英國意義重大。德國的重要性不言而喻，而波蘭是英國的最大移民輸入國之一，同時英波兩國在國防、貿易等領域也有著廣泛的合作空間。

威廉王子和凱特王妃抵達華沙後受到波蘭總統杜達和第一夫人阿加塔的歡迎。按計劃，他們將參觀一些與二戰有關的場所。在德國，他們將會與德國總理默克爾舉行非公開會面，參觀象徵著德國統一的勃蘭登堡門（Brandenburg Gate），以及出席一些其他活動。喬治小王子和夏洛特小公主預計將參加其中的一部分行程。