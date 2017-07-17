我們是否已經淪為手機和網絡的奴隸？

圖片版權 Getty Images Image caption 手機已經成為人們須臾不可離開的物件。

當你聽到手機"叮"的一聲，你是否情不自禁地就要查看一下？一天之中你是否不斷地查看手機信息？甚至晚上起夜時也會順便再看一下手機上是否有信息？如果所有答案都是"是"，那你也有了手機綜合徵。不過，別擔心，千千萬萬的人都跟你一樣。

這是一個追求速度的時代，一個追求方便的時代，一個時刻都要保持聯繫的時代。網絡與智能手機可以說是21世紀改變了世界的發明之一，它使人們的聯絡方式，世界通訊方式以及學習、生活和商業活動方式都發生了無與倫比的變化。

但是，當我們為手機給我們的生活和工作帶來的方便和效率感到興奮之際，當手機已經成為我們須臾不可離開的物件時，有人已經開始質疑，24/7 時刻保持聯繫是否明智？手機和網絡是否已經成為了我們的主宰？而本當是它們的主人卻已經淪為"奴隸"？

一項研究發現，在英國，一個普通人每天大約要查看自己的手機85次，每天大約5個小時的時間花在互聯網和 app 上。這實際上佔去了一個人三分之一的清醒時間。研究還發現，大多數人並不意識到自己在手機和網絡上花費了如此多時間。專家認為，這屬於輕微"上癮"的症狀。

失去了手機，猶如失戀

最近在歐洲對一些16-25歲的年輕人所做的一項有關手機在他們生活中的重要性的調查中發現，當手機被拿走之後，僅僅幾個小時，這些年輕人就開始出現焦躁不安和沮喪的情緒。如果給他們其他的手機替代一下，這種焦躁情緒會有所緩解。

科學家認為，這是因為手機早已不是用來打電話的，而是你的謀生工具、社交網絡和你的生活"伴侶"。有的年輕人這樣形容，一旦手機丟了，他們會感到心慌和空虛，甚至難過，那種感覺猶如失戀一般。

圖片版權 Getty Images Image caption 手機一響，你就不由自主地要刷屏。

不過，人們是否已經不自覺地被手機所主宰，每天一睜眼就開始查看手機信息，從朋友圈一直到大大小小與你有關無關的奇聞軼事，各種各樣的健康知識、修身養性的心靈雞湯。我們為什麼一定要遍知天下事呢？不知道，手機一響，你就自覺不自覺地要看一下。郵件來了，你就感覺必須要馬上回復。而你自己發出了郵件似乎也期盼對方立即有迴音。如果沒有，你就會納悶，甚至不爽。

慢下來，給自己喘息的空間

現在，已經有人開始"逆潮流而動"，呼籲慢節奏，不要被網絡和手機所主宰。一位叫凱瑟琳·布里斯的女作者出版了一本新書——《凖時：在一個追求快速的世界裏找到自己的步伐》。這位42歲的英國女士曾經是一家出版公司的圖書編輯，她辭職成為自由作家，每天在自己花園的小木屋裏寫作。

每天早晨，她要把家裏的 wifi 關閉三個小時。現在她完成了這本有關勸說人們找回自己正常生活狀態的書。她認為，一天忙忙碌碌，疲於應付，甚至下班也在電腦和手機上工作，最終會把人拖垮，並不會增加工作效率。

由於網絡的方便，現在的商業活動幾乎可以24小時連軸轉，可以在世界各地聯網工作。但是，很多僱員的私生活空間也遭到侵犯，boss 可能下班後也給你發郵件，發短信，你感到不得不回復。這其實是非常不公平的。

不過，法國的僱員們不必有此擔心了。因為自2017年開始，法國頒布了一項新的立法，公司要保證僱員有"斷聯"的權力，以防止過度工作。

人們對網絡和手機的依賴也許不無道理，但是，我們應該意識到，手機和電腦都是工具，而我們才是應用它們的主人，千萬不能被它們牽著鼻子走…