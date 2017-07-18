虎骨不夠獅骨湊？中國東南亞「獅骨交易猖獗」

圖片版權 EPA Image caption 過去兩年裏，中國和越南已發現五宗將虎骨產品作為獅骨產品銷售而被相關國家截獲的事件。

據最新研究報告證實，將南非獅子骨骼偽裝成虎骨售賣的交易在中國和東南亞市場「越來越猖獗」。

偷獵活動造成非洲老虎的數量銳減。偷獵者現在又將目光瞄凖了獅子。

虎骨在中國和一些東南亞國家被視為具有藥用價值。一些人認為虎骨有壯陽的功效，也是傳統藥材。這些市場對虎骨藥酒的需求量相當大。可禁獵使虎骨難尋，獅骨就成了替代品。

BBC國際部環境事務記者納文·辛格·卡德卡（Navin Singh Khadka）說，人們懷疑，在東南亞和中國市場售賣的部分虎骨實際上是獅骨，因為中國當局已在十年前禁止這種大型貓科動物的貿易。

總部位於英國的非政府組織"環境調查署"表示，根據來自有關國家政府部門截獲的物品，以及在這些國家網絡上提供的大批報價得出了有關結論。

環境調查署的最新報告說，在過去兩年裏，中國和越南已發現五宗將虎骨產品作為獅骨產品銷售而被相關國家截獲的事件。

圖片版權 EIA-INTERNATIONAL.ORG Image caption 偷獵活動造成非洲老虎的數量銳減。

瑞士今天將舉行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》大會。有關調查結果剛好在大會舉行前公布。該公約是一個關於調控野生動植物種國際貿易的政府間多邊公約。

該公約允許以圈養養殖獅子產品為基礎的配額貿易。南非被視為是這些獅子身體部位的最大出口國，有關產品通常出口至東南亞，然後進入中國。

南非政府上月頒布年度出口農場養殖的獅子骨骼的配額為800付。南非環境部希望部分合法化的出口能有效監控狩獵行為，特別是對盜獵現場可能對野生獅子造成的影響。

但野生動物保護人士說，允許出售圈養獅子身體部位的作法還是會刺激偷獵以及瀕危老虎的非法交易活動。

圖片版權 IEA-INTERNATIONAL.ORG Image caption 一些人認為虎骨有壯陽的功效，也是傳統藥材。這些市場對虎骨藥酒的需求量相當大。

其它一些沒有農場圈養獅子設施的非洲國家擔心，由於東南亞國家對老虎製品的需求強勁，導致這些國家的野生老虎種群也面臨偷獵者的威脅。

南非保護區目前有約3490頭野生獅子，並且擁有200個圈養獅子的農場養殖場，其中有多達8,000頭圈養獅子。

老虎在南非也進行商業化養殖。2015年，南非有44個老虎養殖設施，養殖了至少280隻老虎。