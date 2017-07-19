國民黨黨產：揮之不去夢魘還是難以割捨肥肉？

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨如今身陷黨產問題風暴之中，而且牽連的範圍可能還會擴大

台灣前國民黨高層蔡正元涉嫌利用出售黨營事業掏空資產而被收押，令沉寂了一段時間的國民黨黨產問題再次成為爭議焦點。

在台灣的國民黨黨產，大多是在1945年之後，接收日本殖民政府和民間財產為名，再經由分配、租賃、轉移等等不同的方式落入國民黨的控制。

而國民黨的黨產在90年代的巔峰時期被形容是富可敵國、是"世界上最有錢的政黨"，甚至成立投資公司來管理名下資產，而其名下資產當時也曾用於配合政府的政策。

例如為了鼓勵台商到東南亞投資，國民黨黨營事業率先到越南、印尼等地開疆闢土，也曾遠到南太平洋投資漁業，這對台灣發展對外關係裨益甚大。

但是對台灣本地而言，沒有強大資源背景的在野黨要挑戰一個挾數千億資金的執政黨，即便不是不可能的任務也會是艱辛萬分。

民主社會講選舉，而選舉需要經費，看得見的有文宣的支出、人力的開銷、競選總部租金、還有要讓幾百個助選人員吃飽，這個花費不小。

另外還有金額可能更大但是卻看不見的、或者說是見不得光的開支，包括了拉攏地方勢力也就是"樁腳的所謂"綁樁"費用，至於樁腳拿到了錢、有沒有買票賄選，這就不敢說了，但是從每次選舉時的查賄結果來看，答案可說是呼之欲出。

由於支出不便公開還有後來的追查，因此國民黨黨產的連接錯綜複雜，不是黨內相關高層難以得窺其貌，直到現在國民黨的黨產對外人而言仍舊是如謎一般。

因此在2000年政黨輪替之後，執政的民進黨便磨刀霍霍凖備向國民黨黨產開刀，而當時的國民黨眼見情勢不妙，也曾信誓旦旦的說將要"黨產歸零"，但是直到現在歷經數任黨主席之後，黨產還是沒有"歸零"，而民進黨打擊的力道在"轉型正義"的大旗之下、加上民意輿論的加持，力道更大。

在如此的狀況之下，國民黨為何還是如哈比人的魔戒一般，不願放開黨產？不少人認為是黨產牽扯太多既得利益人士，一旦黨產攤在陽光下，這些相關既得利益人士也會隨之曝光，而且到現在也可能還有不少黨產是登記在個人名下。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 在國民黨到了台灣之後，電影製作和電影院有很長的一段時間是由黨營事業所獨霸。

國民黨到去年的總統以及立法委員選舉，依然是以中央黨部撥款支援部分候選人為主，如果沒了黨產奧援，未來的選舉更是愁雲慘霧。

但是現在的社會氛圍而言，對國民黨的黨產只能說就是"反感"，接觸到的一些國民黨基層也認為，與其被弄成是揮之不去的夢魘、三不五時就被拿來做文章，也許國民黨該思考揮別黨產，但是他們也懷疑沒有了黨產這塊"肥肉"的相關高層還能"活得下去"。