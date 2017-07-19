中俄波羅的海展示利器 北約警惕中國海軍崛起

圖片版權 xinhua Image caption "長沙"號導彈驅逐艦是中國海軍第二艘先進的052D型導彈驅逐艦，能夠單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力

俄羅斯將參加本周開始的大型軍事演習，中國派遣最先進的導彈驅逐艦參加這次在波羅的海沿岸舉行的軍事演習。

俄羅斯國防部在波羅的海演習開始前證實了這次2017年聯合海軍演習。俄羅斯和中國在歐洲邊界附近展示了自己最先進的軍事裝備。

十多艘戰艦，直升機和其它軍用飛機將在演習中展示軍事實力。演習的主要目的是增加俄中兩國艦隊面對海上安全威脅的有效合作，演練俄中軍艦人員的訓練對接性。

加裏寧格勒地區的波羅的斯克將在7月21日舉行官方儀式歡迎中國海軍。

俄中兩國自2012年就開始聯合海軍演習。這次演習在7月24日-27日間進行。

據報，中國派遣了"長沙"號導彈驅逐艦赴歐洲參加演習，這是中國海軍第二艘先進的052D型導彈驅逐艦，該艦可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力。

報道說，中國海軍的"運城"號導彈護衛艦和中國自行設計製造的"駱馬湖"號新型遠洋綜合補給艦也被部署到俄羅斯。

北約警惕

俄羅斯計劃舉行的"Zapad 2017"演習是冷戰後規模最大的一次軍事演習。芬蘭已經表示反對俄羅斯的這次軍事演習。

周末當上述3艘中國軍艦穿越英吉利海峽時，英國皇家海軍"裏士滿"號護衛艦沿途尾隨監視。當中國艦隊駛往北海時，荷蘭艦艇也加入了尾隨監視。

這是中國軍艦首次在具有重要戰略意義的波羅的海參加軍事演習。上周，中國海軍艦隊在前往波羅的海途中經過具有重要戰略意義的地中海時進行了實彈射擊演練。

在波羅的海軍演後，中國海軍將加入俄羅斯海軍在日本海和鄂霍次克海9月舉行的第二階段俄中聯合演習。

在歐洲的北約盟國對普京的真實意圖感到擔心，他們懷疑莫斯科透露的軍演的真實內容。

在2016年的聯合演習中，俄羅斯總統普京和中國領導人習近平在具有主權爭端的南海進行了軍事演習。

走向全球

中國和俄羅斯都是在聯合國安理會具有否決權的常任理事國，而且兩國一起經常在諸如敘利亞危機等重大國際問題上採取一致立場。中俄的共同立場經常引起美國和西歐的不滿和反對。

此次中國海軍遠赴波羅的海參加聯合軍演顯示了中國海上實力，中國正迅速將海上力量向全球擴展。

在上海的軍事問題專家倪樂雄對英國《每日電訊報》指出，在波羅的海的演習的目標是北約，但演習是對最近美國、印度和日本在印度洋的演習作出的反應，因為印度洋的演習針對的是中國。

上海政法學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄說，"中俄承諾要通過定期舉行軍事演習加強兩國的戰略關係"。他說，中國有自己的計劃，那就是要向世界展示中國是主要的海上強國。

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