「朝鮮明年擁有洲際核導彈」 中美新制裁箭在弦上

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 7月4日，朝鮮領導人金正恩慶祝洲際導彈發射成功。

《華盛頓郵報》周二（7月25日）披露，美國一份官方報告稱朝鮮將於明年擁有性能可靠的、能夠搭載核彈頭的洲際彈道導彈。

《華盛頓郵報》稱，這份秘密報告的撰寫方是美國國防情報局（DIA）。報告中的評估結果稱朝鮮擁有洲際導彈的進程將極大加快。其依據之一是，朝鮮最近進行的試射顯示該國的武器專家已經在技術方面獲得了令人吃驚的突破。

截至目前朝鮮並沒有取得在導彈上搭載小型核彈頭的技術。但在7月4日，朝鮮成功試射了一枚最遠射程能夠打到美國阿拉斯加的彈道導彈。

法新社消息稱，五角大樓已經監測到朝鮮正在凖備下一次導彈試射。一個匿名消息源稱朝鮮可能在本月27日也就是朝鮮戰爭停戰協議簽署64週年之際進行發射。這枚導彈的型號可能是一種中程導彈，或者一枚遠程洲際導彈（KN-20或Hwasong-14）。

新一輪制裁

美國駐聯合國大使尼基•黑利（Nikki Haley）周二表示，美國和中國關於對朝鮮進行新一輪制裁的談判正取得進展。

"這輪新制裁將非常嚴厲，"黑利說。

朝鮮在7月4日試射了洲際導彈之後，美國敦促聯合國制定更加嚴厲的制裁措施。

這一努力需要在遞交給聯合國安理會之前得到朝鮮主要朋友中國的支持。

中國常駐聯合國大使劉結一回應記者提問時表示，"我們當然正在取得進展。"

黑利在朝鮮進行洲際彈道試射的第二天就像聯合國安理會遞交了啟動新一輪對朝制裁的提議，其中涉及的新制裁措施包括，切斷朝鮮石油供應，禁止朝鮮外派勞工，對朝鮮進行新的空中和海上禁運。

對朝鮮進行新一輪制裁還將取決於俄羅斯是否合作。俄羅斯國防部否認朝鮮7月4日測試的是一枚洲際導彈，同時強調解決朝鮮問題的方式應該是多方會談而不是制裁。