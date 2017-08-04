說走就走的旅行 這些照片裏都有哪些故事？

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這張2009年獲得年度旅遊攝影師比賽的照片拍攝於孟加拉。這名女子蜷縮在火車托架系統上，只為逃避檢票員。

2003年, 越南會安早晨的市場，美國攝影師Michael Matlach作品

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2004年, 馬里男孩炎夏裏偶得一席涼風，法國攝影師Remi Benali作品

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2005年,古巴哈瓦那鄰居遞雞蛋，加拿大攝影師Lorne Resnick作品

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2005年, 荷蘭羊群的自由，荷蘭攝影師Gerard Kingma作品

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2005年, 墨西哥小販賣出了幾頂帽子？美國攝影師Todd Winters作品

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2009年, 印度人慶祝春天的到來，印度攝影師Poras Chaudhary作品

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2011年，在加拿大北極取暖，德國攝影師Thomas Kokta作品

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2011年, 俄羅斯的白鯨朝我遊來，瑞士攝影師Franco Banfi作品

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2012年, 埃塞俄比亞卡羅部落的衛士，德國攝影師Jan Schlegel作品

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2012年, 俄羅斯西伯利亞孤獨的小孩，瑞士攝影師Alessandra Meniconzi作品

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2013年, 泰國普吉島, 這個女孩同大象在一起游泳嗎？（不是！），美國攝影師Justin Mott作品

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2014年, 北塞倫蓋蒂迷惑的角馬，比利時攝影師Nicole Cambre作品

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2014年, 剛果共和國奇裝異服的男子，挪威攝影師Johnny Haglund作品

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2015年, 美國路易斯安那柏樹中玩皮划艇，荷蘭攝影師Marsel van Oosten作品

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年度旅遊攝影師作品展8月4日至9月13日在倫敦的展出。本文中所有的圖片版權歸年度旅遊攝影師所有。