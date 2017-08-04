說走就走的旅行 這些照片裏都有哪些故事？
這張2009年獲得年度旅遊攝影師比賽的照片拍攝於孟加拉。這名女子蜷縮在火車托架系統上，只為逃避檢票員。
2003年, 越南會安早晨的市場，美國攝影師Michael Matlach作品
2004年, 馬里男孩炎夏裏偶得一席涼風，法國攝影師Remi Benali作品
2005年,古巴哈瓦那鄰居遞雞蛋，加拿大攝影師Lorne Resnick作品
2005年, 荷蘭羊群的自由，荷蘭攝影師Gerard Kingma作品
2005年, 墨西哥小販賣出了幾頂帽子？美國攝影師Todd Winters作品
2009年, 印度人慶祝春天的到來，印度攝影師Poras Chaudhary作品
2011年，在加拿大北極取暖，德國攝影師Thomas Kokta作品
2011年, 俄羅斯的白鯨朝我遊來，瑞士攝影師Franco Banfi作品
2012年, 埃塞俄比亞卡羅部落的衛士，德國攝影師Jan Schlegel作品
2012年, 俄羅斯西伯利亞孤獨的小孩，瑞士攝影師Alessandra Meniconzi作品
2013年, 泰國普吉島, 這個女孩同大象在一起游泳嗎？（不是！），美國攝影師Justin Mott作品
2014年, 北塞倫蓋蒂迷惑的角馬，比利時攝影師Nicole Cambre作品
2014年, 剛果共和國奇裝異服的男子，挪威攝影師Johnny Haglund作品
2015年, 美國路易斯安那柏樹中玩皮划艇，荷蘭攝影師Marsel van Oosten作品
年度旅遊攝影師作品展8月4日至9月13日在倫敦的展出。本文中所有的圖片版權歸年度旅遊攝影師所有。