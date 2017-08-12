用戰爭片台詞威脅朝鮮後 特朗普和習近平通了電話

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美國總統特朗普周六（8月12日）和中國國家主席習近平通了電話。

中國央視報道稱，雙方就朝鮮半島局勢交換了意見。

兩人通話之前，特朗普於周五再次通過推特向朝鮮發出戰爭威脅。這一次他引用1949年上映的戰爭電影《血戰硫磺島》中約翰•韋恩（John Wayne）的台詞稱美軍已經"填彈完畢並鎖定目標"。

中國央視稱，習近平在通話中強調，中美在實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定方面擁有共同利益。特朗普則表示期待對中國進行國事訪問。

"填彈完畢"

"一旦朝鮮作出愚蠢舉動，（我們的）軍事解決方案已經完全就緒，填彈完畢並鎖定目標，" 正在新澤西休假的特朗普周五在推特上寫道，"希望金正恩能找到另一條道路！"

在隨後被記者要求解釋這句話的含義時特朗普說，"這些語言非常、非常容易理解。"

但他補充說，"只要他（金正恩）兌現哪怕是一個威脅……或者他對關島等美國任何領土以及美國任何一個盟國做了什麼，他會很快真正感到後悔"。

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮7月28日成功試射洲際彈道導彈，並聲稱正在計劃對美國關島進行導彈打擊。

圖片版權 EPA Image caption 7月28日朝鮮試射洲際導彈後，美韓立刻進行了聯合導彈演習。

在會見了國務卿蒂勒森和美國駐聯合國大使尼基•黑利之後，特朗普對記者說，目前的朝鮮局勢"非常危險，不能在持續下去"。

"我們在觀察事態進展。我們認為有一些好的事情可能發生，但也可能有不好的解決方式。"

儘管採取的語言越來越強硬，但他還是強調"沒人比特朗普總統更愛好和平的解決方案"。

在朝鮮官方通訊社朝中社發佈聲明稱"特朗普正在把朝鮮半島局勢推向核戰爭的邊緣"之後不久，特朗普迅速發出了上述推文。

特朗普習近平通話

中國央視報道稱，兩國元首就當前朝鮮半島局勢交換了意見。習近平強調，中美在實現朝鮮半島無核化、維護朝鮮半島和平穩定方面擁有共同利益。當前，有關方面要保持克制，避免加劇朝鮮半島局勢緊張的言行。解決朝鮮半島核問題，歸根結底還是要堅持對話談判、政治解決的大方向。中方願在相互尊重的基礎上同美方保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題妥善解決。

圖片版權 AFP Image caption 習近平在通話中稱，中美兩國在朝鮮問題上擁有共同利益。

報道稱，特朗普在通話中表示，當前美中關係發展態勢良好。我期待著對中國進行國事訪問。他還表示，充分理解中方在朝鮮半島核問題上發揮的作用，美方願同中方繼續就共同關心的重大國際和地區問題保持密切溝通。

白宮隨後發表聲明稱，特朗普在和習近平通話是說，朝鮮"應該停止挑釁和讓事態升級的行為"。

聲明說，兩位領導人對聯合國安理會的新制裁決議表示歡迎，稱這是"朝鮮半島走向和平穩定的重要必須的一步"。

"兩位領導人重申了關於半島無核化的共同承諾。希望能通過和平方式解決朝鮮問題。"

俄羅斯外長拉夫羅夫呼籲美朝兩國相應中俄提出的建議，各自暫停導彈試射和美韓聯合軍事演習。但美國和朝鮮均沒有對此表示積極姿態。

美國五角大樓發言人說，代號為「乙支自由衛士」（Ulchi-Freedom Guardian）的美韓年度軍演按計劃將於8月21日舉行。