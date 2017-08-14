副總理是雙重國籍？澳洲高等法院將裁決處理

圖片版權 Reuters Image caption 喬伊斯將把此事提交給澳大利亞高等法院裁決。

新西蘭內政部長彼得·鄧恩（Peter Dunne）證實，根據1948年新西蘭公民法案，澳大利亞副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）是新西蘭公民。

早些時候，澳洲副總理喬伊斯在國會透露，他可能是新西蘭公民，擁有雙重國籍。

澳大利亞憲法規定，任何擁有雙重國籍的人士不能競選聯邦議員。

喬伊斯表示，為了澄清事件，他已要求政府把事情交給高等法院處理，要求法院就事件做出裁決。

澳大利亞收緊移民入籍程序：有何重大修改？

喬伊斯此前獲得的法律諮詢意見認為，他並未違反相關規定。

澳洲總理特恩布爾表示，鑒於政府獲得了有力的法律諮詢，喬伊斯將繼續擔任副總理。

在喬伊斯之前，綠黨參議員盧德蘭（Scott Ludlam）和沃特斯（Larissa Waters）就因雙重國籍問題而在上個月被迫辭職。

喬伊斯是誰？

喬伊斯是澳洲國家黨領袖，他是特恩布爾保守黨聯盟政府的成員。

喬伊斯於2005年進入參議院，擔任八年參議員後，從2013年起擔任澳洲眾議院議員。

喬伊斯以直率言詞著稱。他曾在好萊塢知名演員約翰尼·德普和妻子安柏赫德涉嫌非法將兩隻愛犬帶入澳洲境內的事件中發聲，並在反駁澳洲國慶日批評者的事件中引起國際媒體注意。

新西蘭政府怎麼說？

就在喬伊斯在國會透露自己被指擁有澳洲和新西蘭雙重國籍之際，新西蘭內政部長彼得·鄧恩（Peter Dunne）證實，根據1948年新西蘭公民法案，喬伊斯是新西蘭公民。

鄧恩對媒體表示，新西蘭法律事務辦公室核實了有關情況，確認喬伊斯是新西蘭公民。

新西蘭總理比爾‧英格利希（Bill English）亦證實了喬伊斯的問題身份，並說，"他（喬伊斯）不知不覺地成了新西蘭公民"。

喬伊斯如何反駁雙重國籍說法？

喬伊斯在澳洲國會表示，新西蘭駐澳洲高級專員公署上周四通過電話聯繫，指出他可能是新西蘭公民，喬伊斯稱，"毫無疑問"，他對這個消息感到"震驚"。

他強調，"我一直都是澳大利亞公民"。

這位澳洲國家黨領導人表示，他於1967年出生於澳洲新南威爾士州的塔姆沃思，母親是澳大利亞人。

喬伊斯表示，他的父親出生於新西蘭，但在1947年作為"英國臣民"移民澳洲。

喬伊斯說， "我和我雙親都沒有任何理由相信我可能是任何其它國家的公民"。

喬伊斯在國會還說，"不管是我的雙親還是我，都沒有申請過將自己登記為新西蘭公民，新西蘭政府也沒有將我認定為新西蘭公民"。

澳洲憲法在這個問題上怎麼說？

圖片版權 Getty Images Image caption 喬伊斯表示，他對自己資格認定的合法性很有信心。

澳洲憲法第44條（取消資格）規定，"承認過忠誠於、服從於或依附於外國，或承認自己為外國的臣民或公民，或享受外國臣民或公民權利或特權的人，或是外國公民"，"不得作為參議員或眾議員當選，或作為參議員或眾議員出席議會"。

這條規定被解釋為，擁有雙重國籍的人或效力於外國勢力的人不得競選議員。

但有專家指出，有關規則具有不確定性，特別是涉及根據血統取得的國籍身份認定方面。

喬伊斯如被裁定取消資格會怎樣？

特恩布爾的執政聯盟政府目前在眾議院只有一席多數票。

如果喬伊斯被裁定取消資格，將會觸發補選，執政聯盟將面臨風險。

不過，特恩布爾可以在取得獨立議員和小黨派的支持下保留政府。

澳洲財政部長莫裏森也低調回應執政聯盟的風險，並表示，重要的是"不要過早下結論"。

澳洲總理特恩布爾有何回應？

澳洲總理特恩布爾致函反對黨領袖比爾·肖滕（Bill Shorten），尋求在解決雙重國籍問題上的協助。

特恩布爾說，現在是讓高等法院澄清憲法第44條規定的確切含義的時候了。

他在信函中說，"澳大利亞人中約有一半有外國出生的父母，無論出生地點如何，許多外國的國籍法授予根據血統取得的公民身份，可能會有數以百萬計的澳洲人在不知不覺中擁有雙重國籍，這種可能相當可觀"。

"澳大利亞人必須對我們的政治制度有信心，解決任何不確定性至關重要。"

還有哪些議員因雙重國籍問題被取消資格？

上個月，已有兩名澳洲參議員因擁有雙重國籍而被迫辭職。

綠黨參議員盧德蘭發現自己忘了放棄新西蘭公民身份而被迫辭職；另一名綠黨參議員沃特斯也因仍然持有加拿大公民身份而辭職。

你的器材不支持播放多媒體材料 綠黨參議員沃特斯（（Larissa Waters））也因仍然持有加拿大公民身份而辭職。

另外兩名參議員馬特·卡納萬（Matt Canavan）和馬爾科姆·羅伯茨（Malcolm Roberts）也將由高等法院決定其資格。

澳洲資源部長卡納萬此前因被指擁有澳洲和意大利的雙重國籍身份而辭去部長一職。

澳洲參議院將把此案送交高等法院調查，如果被判違憲，卡納萬將失去參議員資格。