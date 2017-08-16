台灣大規模停電 蔡英文政府能源政策能持續？

圖片版權 CNA Image caption 8月15日下午，台灣當地經歷了有史以來最大規模的無預警停電，當時總共造成全台灣668萬戶瞬間用電受影響。

一場全台灣的停電意外，不僅讓台灣的國安被質疑，民進黨的"非核家園"是否能付諸實施，也成為許多人質疑的焦點。

最大規模停電

8月15日下午，台灣當地經歷了有史以來最大規模的無預警停電，當時總共造成全台灣668萬戶瞬間用電受影響，17縣市出現大規模停電，比例超過台灣總用戶的一半。

隨後，來自台灣各界的聲浪，質疑這起意外發生太過誇張。總統蔡英文也於16日正式發表聲明，向全台灣人民致歉，並全面檢討、指示行政院盡速研擬報告說明。經濟部長李世光也宣佈請辭下台。

根據台灣官方調查，原因是因為台灣中油公司員工，在操作大潭電廠的供氣系統時發生錯誤，因而讓系統出現"信號異常"，最後6部機組自動關閉，讓供電量瞬間銳減10% 。中油公司董事長陳金德一度表示，願意負起所有責任。

然而，這起意外大停電，並沒有解決所有人民與媒體、在野黨的疑慮。在野的國民黨發表聲明指出，蔡英文政府多次向台灣民眾保證台灣不會缺電，如今發生這樣的事故，政府不只要查明真相跟究責，也要對供電計劃提出有效措施。

而這位"中油員工"，是否真有其人，也成為各家媒體追逐焦點，為何會因為簡單的員工操作失誤造成大停電等，也都是有待厘清的部分。

用電量達臨界點？

根據台灣電力公司的官方數據，15日的午後接近2時，台灣的整體最高用電量已達到3645.28萬瓩，刷新了歷史紀錄。然而，台灣所有電廠所能提供的最大電力為3761萬瓩，當時已經達到97%使用率，早瀕臨"臨界點"。

早從7月時，台灣電力公司已經警告，台灣全島的供電量隨時會有"紅燈危機"，甚至當時官方還呼籲，希望全民於午後1時至3時不要使用冷氣，一同省電"度過難關"，然而成效依舊不彰。

台灣官方粗估，意外發生的當下損失了約400多萬瓩供電力，才造成全台灣無預警大斷電。很多人質疑，這是"國安層級問題"，假設台灣因為簡單地停電就陷入真空狀態，那萬一是對岸共軍來犯，到時絶對無法因應。

這起事件也造成中國大陸許多網民議論，有的網民調侃台灣廢核支持者的"用愛發電"理論。也有網民認為，台灣經濟部長這樣就辭職"臉皮太薄了點"。

圖片版權 Reuters Image caption 反核遊行團體向政府提出停止興建核電站，分階段全面終結核電。

非核家園真有解？

然而，這起意外確實暴露了台灣的電使用量已經不堪負荷，僅僅一個電廠的意外就能導致全島癱瘓。也讓蔡英文政府，當初在競選總統時提出的"2025年非核家園"承諾受到了質疑。

日前，台灣遭逢颱風襲擊，導致東部花蓮的和平電廠受損，蔡英文11日時還於臉書發言表示，"感謝台電人員辛勞"，但同時也強調"核四(第四座核能電廠)不再是台灣的選項，政府不會因為一次天災意外，就放棄非核家園的目標"。

而這次的停電大意外，也被很多台灣媒體解讀，認為蔡英文的非核家園目標，宛如神話一般漸漸在破滅中。如果一再灌輸"台灣不缺電"的觀念，恐怕下一次的停電只是遲早的事。

台灣清華大學核工所所長許榮鈞，以前就曾向BBC中文網說明，台灣本身尚缺乏2025年"告別核電"的本錢。當時他也說明："核能如果全被取代，勢必就是燃煤和天然氣的使用量會大增。一到了夏天，勢必用量會更明顯加大"。

許榮鈞當時也補充，全世界達到非核家園的國家僅有德國，台灣的特質與日本相似，都屬海島而無法跟周遭國家調節電力。在每一度電都要自己發出來的情況下，對於能源政策的規劃更應該謹慎。

是否會衝擊民心？

而這起事件毫無意外，也將衝擊台灣人民對蔡英文政府的執政信心。台灣大學商學研究所教授江炯聰，昔日為這次下台部長李世光的老同事。他向BBC中文網表示，老戰友李世光下台"很可惜"，但他認為，中央政府的人事還會繼續崩解，這起事件只是其中一個骨牌。

日前"台灣民意基金會"，也才公布甫剛出爐的民調，目前蔡英文的民調滿意度僅為29.8%，不到30%。該基金會也指出，蔡英文的聲望短短一年多來下滑40%百分點，不僅是領導威信危機，也是國家危機。

部分台灣媒體社論指出，蔡英文是時候該"踩剎車"，適時檢討能源政策的成敗。國民黨則批評，民進黨的"非核家園"政策與規劃仍不夠完善，假若實施"錯誤能源政策"，只會讓國家陷入不安。

然而蔡英文已經於臉書上明確指出，政府正推動"分散式的綠能發電"，避免單一電故影響全國供電。並強調"政策方向不會改變，這事件只會讓我們的決心更堅定"。可以預見的是，民進黨將持續既有綠能政策路線，但台灣人民是否會買單，意外是否讓民調再重挫，或許政府將花更多心力重拾人民的信心