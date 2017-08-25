驚悚片遐想：英國幽魂古宅的吸引力

圖片版權 Sun Films Image caption 孫一曦的電影處女作《SuSu》講述了一座英國古宅裏幽靈遊蕩的故事。

旅居英國的中國女導演孫一曦推出了自己的電影處女作《SuSu》，她將這部自編自導的電影定位為文藝輕驚悚片。

影片故事講述了兩位在英國學珠寶設計的中國女孩假期兼職打工時的一段奇遇。七安和愛墨幸運地找到一份似乎非常理想的周末兼職 － 到英國鄉下一座大宅中整理影像資料。

之所以找到兩位中國女留學生來做這份工作，是因為影像資料的主角是幾十年前嫁到這家英國大戶人家的中國昆曲明星素素，她在這座古堡中的練唱和生活的影像。

隨著工作的進展，素素的神秘故事以及深埋在古堡中的陰森秘密逐漸浮出水面。然而，當七安和愛墨想要逃離古堡時，卻發現那家人並不想讓她們離開…

雖然影片尚未公映，但故事已經吸引了我！更值得恭喜導演的是，這部影片已經入圍2017年第41屆蒙特利爾國際電影節，參加處女作競賽單元，角逐天極獎。

驚悚片並不是本人的菜，但我知道世界各地有成千上萬的驚悚片迷，以至於驚悚片成為電影業中頗為顯著的一類，而很多驚悚片都與古堡幽靈或鬼屋游魂有關。

鬼屋的魔力

我是無神論者，不相信鬼神之類的事。但是，冥冥之中似乎也感覺有一些無法用科學道理來解釋的事物和現象。因此，凡事不能說絶對了。

在英國，似乎被幽靈與游魂騷擾的宅子不少，相信其有的人也不少。在英語裏這種住宅被稱為 Haunted House 鬧鬼的房子。有關傳說甚至媒體報道時時可見。

最近的一則報道竟讓人真假難辨。這是英國一家著名報刊的網站，上面播出的一則錄像顯示，一個攝製組在一個鬧鬼的大宅裏調查拍攝過程中，只見正在拍攝的錄像師突然踉蹌了一下，隨即回過頭四下尋看。同事問他怎麼了，他說被人抓了一下。可是他背後並沒有人。他說被抓的地方還有點疼，同事們掀開他衣服一看，後腰處有三道抓痕！這個根本不信鬼的攝影師當時就發抖了…

或許正是這種莫名其妙不可解釋的現象令人既恐懼又興奮。網上搜索一下，竟然發現了一個熱鬧而興旺的"尋鬼"行業。

"英格蘭最著名的鬼屋"、"尋鬼之旅"、"驚悚之夜"，這類抓人眼球的旅行項目吸引了無數尋求刺激的遊客。價格不菲的"尋鬼"之旅，常常爆滿，一票難求。

圖片版權 PA Image caption 西方萬聖節前後，是「尋鬼」行業最興盛的時期。

恐懼心理學

"尋鬼"的高潮時期是在 Halloween 萬聖節，也稱"鬼節"前後。特別是在美國，體驗恐懼的場所跟英國的"尋鬼"之旅不甚相同。在英國，人們前往那些傳說有幽靈遊蕩的古堡大宅去體驗，抱著僥倖能一窺"鬼魂"的心理 － 當然歷史悠久的國度不乏古宅，似乎也不乏冤死的幽魂。

而在美國，喜歡尋求刺激的美國人直截了當到"鬼屋"去受驚嚇。"驚恐之旅"、"鬼屋探幽"、"死亡洞穴"都是商家投資特別興建的，充滿"恐怖"與"血腥"，各種特製場景和音響效果，令遊客喪魂落魄，而又興奮異常。美國的這種驚恐行業每年創造上億美元的利潤。

看來又是花錢買體驗惹的事了。不過，也與人的本性追求刺激有關。美國心理學家克里斯蒂安.戈利倫說："體驗不同的情感經歷是人類的本能，可以說最強大的情感衝擊便是驚恐。而最令人恐懼的是難以預測和出其不意 － 恐怖突然降臨。這些鬼屋歷險之類的項目之所以興旺起來，就是人們希望體驗驚恐，希望玩一下心跳，但是又知道自己實際上是安全的。"

記得我曾看過希區科克的幾部經典驚悚片，不少關鍵場景都是半捂住眼睛看的，可是還是忍不住要看！期待觀看一曦導演的這部文藝輕驚悚片《SuSu》，或許之後也去試試"尋鬼之旅"？